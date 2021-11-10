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Алтайский край
https://ria.ru/20211110/altay-1758388576.html
На Алтае отпразднуют 120 лет со дня рождения режиссера Пырьева
На Алтае отпразднуют 120 лет со дня рождения режиссера Пырьева - РИА Новости, 10.11.2021
На Алтае отпразднуют 120 лет со дня рождения режиссера Пырьева
Мероприятия в честь 120-летия со дня рождения известного режиссера Ивана Пырьева пройдут в Алтайском крае с 12 по 23 ноября, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:26
2021-11-10T13:26
алтайский край
алтайский край
иван пырьев
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Мероприятия в честь 120-летия со дня рождения известного режиссера Ивана Пырьева пройдут в Алтайском крае с 12 по 23 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона.12 ноября во дворце культуры Камня-на-Оби гости смогут побывать на художественно-публицистической программе "Иван Пырьев. По кадрам музыкально-поэтических народных комедий". В рамках мероприятия представят песни и отрывки из знаменитых кинофильмов режиссера."В фойе дворца культуры организуют выставку "Иван Пырьев. Жизнь. Творчество. Судьба!" и экспозицию из кинофильма "Кубанские казаки", где посетители смогут сделать фото на память. Также будут представлены афиши фильмов режиссера в виде фотосушки. Гости увидят кинопроекторы 1970-1980 годов из фондов Каменского краеведческого музея. Финальным мероприятием этого дня станет показ фильмов об Иване Пырьеве в кинотеатре "Звезда", - уточняет официальный сайт.В среду, 17 ноября, в барнаульском кинотеатре "Премьера" состоится киномероприятие "Иван Пырьев. Новатор в искусстве" с демонстрацией документального фильма "Иван Пырьев" 1978 года. Он был снят к 10-летию со дня смерти режиссера. В фильме собрали хроникальные кадры с различных съемок, а также рассказ коллег и друзей о режиссере."В этот же день в 13 часов в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) пройдут музейная программа "День Ивана Пырьева в музее" и презентация документального фильма "Иван Пырьев: я родом из Сибири"... Проект реализован на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры", - говорится в сообщении.Кроме того, 23 ноября в кинотеатре "Премьера" пройдут тематические ретропоказы фильмов. Жители и гости города смогут посмотреть знаменитые картины режиссера "Трактористы", "Идиот" и "Богатая невеста".
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алтайский край, иван пырьев
13:26 10.11.2021
 
На Алтае отпразднуют 120 лет со дня рождения режиссера Пырьева

Мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Пырьева пройдут на Алтае

© Фото : Министерство культуры Алтайского краяИван Пырьев
Иван Пырьев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Мероприятия в честь 120-летия со дня рождения известного режиссера Ивана Пырьева пройдут в Алтайском крае с 12 по 23 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона.
"С 12 по 23 ноября проведут юбилейные мероприятия в рамках культурной акции "Иван Пырьев: жизнь и творчество", посвященной 120-летию со дня рождения легендарного режиссера. Они пройдут в Барнауле и на малой родине Ивана Пырьева - в Камне-на-Оби", - говорится в сообщении.
12 ноября во дворце культуры Камня-на-Оби гости смогут побывать на художественно-публицистической программе "Иван Пырьев. По кадрам музыкально-поэтических народных комедий". В рамках мероприятия представят песни и отрывки из знаменитых кинофильмов режиссера.
"В фойе дворца культуры организуют выставку "Иван Пырьев. Жизнь. Творчество. Судьба!" и экспозицию из кинофильма "Кубанские казаки", где посетители смогут сделать фото на память. Также будут представлены афиши фильмов режиссера в виде фотосушки. Гости увидят кинопроекторы 1970-1980 годов из фондов Каменского краеведческого музея. Финальным мероприятием этого дня станет показ фильмов об Иване Пырьеве в кинотеатре "Звезда", - уточняет официальный сайт.
В среду, 17 ноября, в барнаульском кинотеатре "Премьера" состоится киномероприятие "Иван Пырьев. Новатор в искусстве" с демонстрацией документального фильма "Иван Пырьев" 1978 года. Он был снят к 10-летию со дня смерти режиссера. В фильме собрали хроникальные кадры с различных съемок, а также рассказ коллег и друзей о режиссере.
Кинорежиссёр Иван Пырьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2016
17 ноября 2016, 04:17
Биография Ивана Пырьева17 ноября исполняется 115 лет со дня рождения советского кинорежиссера и сценариста Ивана Александровича Пырьева.
"В этот же день в 13 часов в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) пройдут музейная программа "День Ивана Пырьева в музее" и презентация документального фильма "Иван Пырьев: я родом из Сибири"... Проект реализован на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, 23 ноября в кинотеатре "Премьера" пройдут тематические ретропоказы фильмов. Жители и гости города смогут посмотреть знаменитые картины режиссера "Трактористы", "Идиот" и "Богатая невеста".
 
Алтайский крайАлтайский крайИван Пырьев
 
 
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