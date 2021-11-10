https://ria.ru/20211110/afganistan-1758442124.html

США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев

США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.11.2021

США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев

США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана, сообщил российским журналистам в Нью-Дели... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:37

2021-11-10T17:37

2021-11-10T17:53

сша

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захват власти в афганистане талибами

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николай патрушев

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совет безопасности рф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана", - сказал он.Патрушев отметил, что Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса."Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек", - добавил он.Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

https://ria.ru/20211108/afganistan-1758043368.html

https://ria.ru/20211110/afganistan-1758440660.html

сша

афганистан

индия

нью-дели

россия

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сша, афганистан, в мире, индия, николай патрушев, нью-дели, совет безопасности рф, россия