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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211110/afganistan-1758442124.html
США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев
США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 10.11.2021
США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев
США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана, сообщил российским журналистам в Нью-Дели... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:37
2021-11-10T17:53
сша
афганистан
захват власти в афганистане талибами
в мире
индия
николай патрушев
нью-дели
совет безопасности рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана", - сказал он.Патрушев отметил, что Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса."Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек", - добавил он.Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
https://ria.ru/20211108/afganistan-1758043368.html
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сша, афганистан, в мире, индия, николай патрушев, нью-дели, совет безопасности рф, россия
17:37 10.11.2021 (обновлено: 17:53 10.11.2021)
 
США способствуют деградации ситуации в Афганистане, заявил Патрушев

Патрушев: США и союзники продолжают способствовать деградации ситуации в Афганистане

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. США и их союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана", - сказал он.
Представитель движения Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 12:54Захват власти в Афганистане талибами
Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций
Патрушев отметил, что Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса.
"Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек", - добавил он.
Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиСШААфганистанВ миреИндияНиколай ПатрушевНью-ДелиСовет Безопасности РФРоссия
 
 
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