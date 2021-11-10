https://ria.ru/20211110/afganistan-1758440660.html

Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур - РИА Новости, 10.11.2021

Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:32

2021-11-10T17:32

2021-11-10T17:52

николай патрушев

афганистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков", - сказал он.Также Патрушев подчеркнул, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности."Угрозой региональной стабильности является резкий рост числа беженцев из Афганистана. Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - сказал он.Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, афганистан