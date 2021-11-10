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Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур
Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур - РИА Новости, 10.11.2021
Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур
Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:32
2021-11-10T17:52
николай патрушев
афганистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев."Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков", - сказал он.Также Патрушев подчеркнул, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности."Угрозой региональной стабильности является резкий рост числа беженцев из Афганистана. Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - сказал он.Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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николай патрушев, афганистан
17:32 10.11.2021 (обновлено: 17:52 10.11.2021)
 
Патрушев: в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

Патрушев: сейчас в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане, сообщил российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков", - сказал он.
Также Патрушев подчеркнул, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.
"Угрозой региональной стабильности является резкий рост числа беженцев из Афганистана. Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - сказал он.
Во вторник в Нью-Дели прошел "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане" на уровне советников по национальной безопасности. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
 
Николай ПатрушевАфганистан
 
 
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