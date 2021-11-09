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Тульская область
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В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод
В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод - РИА Новости, 09.11.2021
В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод
В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:17
2021-11-09T20:18
тульская область
экономика
тульская область
белев
фонд развития моногородов
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ТУЛА, 9 ноя – РИА Новости. В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.На реализацию проекта Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставил беспроцентный заем на сумму более 175 миллионов рублей. На эти средства завод оснастили новым оборудованием: линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными. Запланированная мощность производства – 9 тысяч тонн фруктового пюре в год."Белев – исторический город Тульской области. Благодаря тульским инвесторам там возрождаются старые и создаются новые производства. Инвестиции в проект превысили 500 миллионов рублей. Это оживление экономики района, дополнительные налоговые доходы и порядка 60 новых рабочих мест. Уверен, что продукция предприятия будет востребована не только на российском, но и на международных рынках", – говорится в приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина участникам церемонии открытия завода, которое зачитал замгубернатора Вячеслав Федорищев.
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экономика, тульская область, белев, фонд развития моногородов
20:17 09.11.2021 (обновлено: 20:18 09.11.2021)
 

В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод

© пресс-служба правительства Тульской областиВ городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод
В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод
© пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 9 ноя – РИА Новости. В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
На реализацию проекта Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставил беспроцентный заем на сумму более 175 миллионов рублей. На эти средства завод оснастили новым оборудованием: линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными. Запланированная мощность производства – 9 тысяч тонн фруктового пюре в год.
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"Белев – исторический город Тульской области. Благодаря тульским инвесторам там возрождаются старые и создаются новые производства. Инвестиции в проект превысили 500 миллионов рублей. Это оживление экономики района, дополнительные налоговые доходы и порядка 60 новых рабочих мест. Уверен, что продукция предприятия будет востребована не только на российском, но и на международных рынках", – говорится в приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина участникам церемонии открытия завода, которое зачитал замгубернатора Вячеслав Федорищев.
 
Тульская областьЭкономикаТульская областьБелевФонд развития моногородов
 
 
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