https://ria.ru/20211109/zavod-1758307518.html

В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод

В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод - РИА Новости, 09.11.2021

В Белеве Тульской области после реконструкции открылся консервный завод

В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:17

2021-11-09T20:17

2021-11-09T20:18

тульская область

экономика

тульская область

белев

фонд развития моногородов

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ТУЛА, 9 ноя – РИА Новости. В городе Белев Тульской области после реконструкции открылся консервный завод, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.На реализацию проекта Фонд развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставил беспроцентный заем на сумму более 175 миллионов рублей. На эти средства завод оснастили новым оборудованием: линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными. Запланированная мощность производства – 9 тысяч тонн фруктового пюре в год."Белев – исторический город Тульской области. Благодаря тульским инвесторам там возрождаются старые и создаются новые производства. Инвестиции в проект превысили 500 миллионов рублей. Это оживление экономики района, дополнительные налоговые доходы и порядка 60 новых рабочих мест. Уверен, что продукция предприятия будет востребована не только на российском, но и на международных рынках", – говорится в приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина участникам церемонии открытия завода, которое зачитал замгубернатора Вячеслав Федорищев.

https://ria.ru/20211103/qr-kody-1757603745.html

тульская область

белев

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экономика, тульская область, белев, фонд развития моногородов