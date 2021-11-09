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Около 2,5 тысяч многодетных тюменских семей получат землю под застройку
Около 2,5 тысяч многодетных тюменских семей получат землю под застройку - РИА Новости, 09.11.2021
Около 2,5 тысяч многодетных тюменских семей получат землю под застройку
В Тюменской области стартовало предоставление многодетным семьям большого пула земельных участков под застройку, получившего название "Квартал "Семейный",... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:30
2021-11-09T10:30
2021-11-09T10:30
тюменская область
жилье
андрей киселев
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Тюменской области стартовало предоставление многодетным семьям большого пула земельных участков под застройку, получившего название "Квартал "Семейный", сообщает областной департамент имущественных отношенийКвартал площадью 377 гектаров находится в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования. В ближайшие три года в нём получат участки около 2,5 тысяч многодетных семей."Правительство региона подобрало подходящий земельный массив, чтобы выполнить принятые обязательства перед многодетными родителями и обеспечить участками все семьи, уже включённые в очередь. Подходящие земли мы рассматривали целостно, оценивались возможность развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, удобство подъезда к городу. Новый квартал "Семейный" соответствует всем требованиям и в будущем, надеюсь, станет домом для многих тюменских многодетных семей", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.В самом населённом пункте есть все необходимое для комфортной жизни — школа, группа дошкольного образования, дом культуры, ФАП. В будущем для новых жителей квартала запланировано строительство дорог, подобраны земельные участки для школы и детского сада, спортивных и культурных объектов.Дополнительно в 2022 году начнется разработка проектной документации строительства современной большой школы в близлежащем селе Червишево, в которую будет организован подвоз ребят из квартала "Семейный".Ранее многодетные семьи региона уже получали земельные наделы в деревне Большие Акияры.Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Тюменской области реализуется с конца 2011 года. За это время обладателями собственных наделов стала 9 301 семья. С 2020 года у многодетных родителей появилась возможность выбрать вместо земельного участка целевую соцвыплату. К настоящему моменту такой возможностью воспользовались 244 семьи.
https://ria.ru/20211026/perepis-1756284293.html
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жилье, андрей киселев
ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Тюменской области стартовало предоставление многодетным семьям большого пула земельных участков под застройку, получившего название "Квартал "Семейный", сообщает областной департамент имущественных отношений
Квартал площадью 377 гектаров находится в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования. В ближайшие три года в нём получат участки около 2,5 тысяч многодетных семей.
"Правительство региона подобрало подходящий земельный массив, чтобы выполнить принятые обязательства перед многодетными родителями и обеспечить участками все семьи, уже включённые в очередь. Подходящие земли мы рассматривали целостно, оценивались возможность развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, удобство подъезда к городу. Новый квартал "Семейный" соответствует всем требованиям и в будущем, надеюсь, станет домом для многих тюменских многодетных семей", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев
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В самом населённом пункте есть все необходимое для комфортной жизни — школа, группа дошкольного образования, дом культуры, ФАП. В будущем для новых жителей квартала запланировано строительство дорог, подобраны земельные участки для школы и детского сада, спортивных и культурных объектов.
Дополнительно в 2022 году начнется разработка проектной документации строительства современной большой школы в близлежащем селе Червишево, в которую будет организован подвоз ребят из квартала "Семейный".
Ранее многодетные семьи региона уже получали земельные наделы в деревне Большие Акияры.
Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Тюменской области реализуется с конца 2011 года. За это время обладателями собственных наделов стала 9 301 семья. С 2020 года у многодетных родителей появилась возможность выбрать вместо земельного участка целевую соцвыплату. К настоящему моменту такой возможностью воспользовались 244 семьи.