Кравцов рассказал о проекте по обновлению правил русского языка

"Проект сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба.