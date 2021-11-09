22:41 09.11.2021 (обновлено: 22:46 09.11.2021)
Кравцов рассказал о проекте по обновлению правил русского языка
Министр просвещения Кравцов: эксперты участвуют в разработке проекта об изменении языка
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчащиеся гимназии перед началом обязательного итогового сочинения по литературе, являющимся допуском к ЕГЭ, в Казани
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экспертный совет принимает участие в разработке проекта об изменении языка, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Проект сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба.
Минпросвещения подготовило проект постановления Правительства России "Об утверждении правил русской орфографии", сменяющие правила официально утвержденные в 1956 году, говорится в проекте, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.