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Правила русского языка решили обновить - РИА Новости, 09.11.2021
Русский язык обновят
Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:19
2021-11-09T16:19
2021-11-09T20:38
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка.Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.
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общество, образование - общество, образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор
16:19 09.11.2021 (обновлено: 20:38 09.11.2021)
Правила русского языка решили обновить
Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения
предложило актуализировать правила орфографии русского языка.
Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали
на портале проектов нормативных правовых актов.
В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.
"За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", — говорится в документе.
Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.
В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.
В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.