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Русский язык обновят

Правила русского языка решили обновить - РИА Новости, 09.11.2021

Русский язык обновят

Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:19

2021-11-09T16:19

2021-11-09T20:38

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка.Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.

https://ria.ru/20210419/gramotnost-1728871463.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор