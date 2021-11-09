https://ria.ru/20211109/yakutiya-1758234530.html

В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии

В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии - РИА Новости, 09.11.2021

В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии

Суд в Якутске рассмотрит уголовное дело бывшего педагога дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:39

2021-11-09T14:39

2021-11-09T14:39

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит уголовное дело бывшего педагога дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя республиканского главка СК РФ Надежда Дворецкая.Следствие не называет имя обвиняемого, но, как рассказал РИА Новости источник в парламенте Якутии, речь о бывшем депутате Ил Тумэн (парламент республики) Максиме Местникове. Как сообщали РИА Новости в Минобразования Якутии, до этого Местникова увольняли из другой школы за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе.По словам Дворецкой, завершено расследование этого дела, которое велось по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.По версии следствия, с 2018 по март 2021 года жертвами извращенца стали восемь школьниц 10-13 лет из двух городских школ. Общий охват кружка, в котором работал бывший депутат и педагог, превышает 150 детей.Сейчас обвиняемый содержится по стражей. Ему грозит длительный срок заключения.

https://ria.ru/20211109/kompensatsiya-1758183058.html

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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия