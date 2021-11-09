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В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии
В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии - РИА Новости, 09.11.2021
В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии
Суд в Якутске рассмотрит уголовное дело бывшего педагога дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:39
2021-11-09T14:39
2021-11-09T14:39
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ЯКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит уголовное дело бывшего педагога дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя республиканского главка СК РФ Надежда Дворецкая.Следствие не называет имя обвиняемого, но, как рассказал РИА Новости источник в парламенте Якутии, речь о бывшем депутате Ил Тумэн (парламент республики) Максиме Местникове. Как сообщали РИА Новости в Минобразования Якутии, до этого Местникова увольняли из другой школы за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе.По словам Дворецкой, завершено расследование этого дела, которое велось по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.По версии следствия, с 2018 по март 2021 года жертвами извращенца стали восемь школьниц 10-13 лет из двух городских школ. Общий охват кружка, в котором работал бывший депутат и педагог, превышает 150 детей.Сейчас обвиняемый содержится по стражей. Ему грозит длительный срок заключения.
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
В Якутии бывшего депутата обвинили в педофилии
Бывшего депутата будут судить за педофилию в Якутии
ЯКУТСК, 9 ноя – РИА Новости.
Суд в Якутске
рассмотрит уголовное дело бывшего педагога дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя республиканского главка СК РФ
Надежда Дворецкая.
Следствие не называет имя обвиняемого, но, как рассказал РИА Новости источник в парламенте Якутии, речь о бывшем депутате Ил Тумэн (парламент республики) Максиме Местникове. Как сообщали РИА Новости в Минобразования Якутии, до этого Местникова увольняли из другой школы за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики восстановил его на работе.
По словам Дворецкой, завершено расследование этого дела, которое велось по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.
По версии следствия, с 2018 по март 2021 года жертвами извращенца стали восемь школьниц 10-13 лет из двух городских школ. Общий охват кружка, в котором работал бывший депутат и педагог, превышает 150 детей.
"Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.
Сейчас обвиняемый содержится по стражей. Ему грозит длительный срок заключения.