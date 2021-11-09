https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html

Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"

Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний" - РИА Новости, 09.11.2021

Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"

Пятнадцать тысяч человек посетили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в обновленном манеже в нижегородском кремле, заявил глава... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:54

2021-11-09T19:54

2021-11-09T19:54

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тысяч человек посетили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в обновленном манеже в нижегородском кремле, заявил глава региона Глеб Никитин.Выставка русского сакрального искусства действовала в здании манежа на территории Нижегородского кремля с 31 июля по 8 ноября.Зрители могли ознакомиться со святыми Нижегородской земли и их иконографией в русском искусстве, с реликвиями и чудотворными иконами, сыгравшими важную роль в судьбе Российского государства. Кроме того, впервые Нижний Новгород был показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.Экспонатами выставки стали 320 памятников древнерусского искусства XV - начала XX века из собраний 15 российских музеев и частных коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары. В разработке концепции выставки, а также в подготовке ее каталога участвовал Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Произведения искусства были привезены из Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а также из музеев Нижегородской области. Более 70 икон из своего собрания предоставил Нижегородский государственный художественный музей.Никитин также отметил, что масштабная экспозиция открыла в Нижегородском кремле новое выставочное пространство – отреставрированное здание манежа с домовой Никольской церковью. В результате реконструкции появилась экспозиционная зона площадью более 600 квадратных метров.Здание манежа в нижегородском кремле было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Позднее строение было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. В советское время исторический облик здания был утрачен. Реставрационные работы здесь начались в 2018 году. Реконструкция Никольской церкви завершилась в конце 2020 года в рамках программы по возрождению исторических храмов Нижегородского кремля.

https://ria.ru/20211109/nikitin-1758301643.html

https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин