Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html
Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"
Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний" - РИА Новости, 09.11.2021
Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"
Пятнадцать тысяч человек посетили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в обновленном манеже в нижегородском кремле, заявил глава... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:54
2021-11-09T19:54
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758301572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06967d6a935ba47f4070bc11733be76d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тысяч человек посетили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в обновленном манеже в нижегородском кремле, заявил глава региона Глеб Никитин.Выставка русского сакрального искусства действовала в здании манежа на территории Нижегородского кремля с 31 июля по 8 ноября.Зрители могли ознакомиться со святыми Нижегородской земли и их иконографией в русском искусстве, с реликвиями и чудотворными иконами, сыгравшими важную роль в судьбе Российского государства. Кроме того, впервые Нижний Новгород был показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.Экспонатами выставки стали 320 памятников древнерусского искусства XV - начала XX века из собраний 15 российских музеев и частных коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары. В разработке концепции выставки, а также в подготовке ее каталога участвовал Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Произведения искусства были привезены из Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а также из музеев Нижегородской области. Более 70 икон из своего собрания предоставил Нижегородский государственный художественный музей.Никитин также отметил, что масштабная экспозиция открыла в Нижегородском кремле новое выставочное пространство – отреставрированное здание манежа с домовой Никольской церковью. В результате реконструкции появилась экспозиционная зона площадью более 600 квадратных метров.Здание манежа в нижегородском кремле было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Позднее строение было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. В советское время исторический облик здания был утрачен. Реставрационные работы здесь начались в 2018 году. Реконструкция Никольской церкви завершилась в конце 2020 года в рамках программы по возрождению исторических храмов Нижегородского кремля.
https://ria.ru/20211109/nikitin-1758301643.html
https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758301572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b2a13357f38e4850737ade38fca189d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
19:54 09.11.2021
 
Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"

Никитин: выставку "Небесный Нижний" в нижегородском кремле посетили 15 тысяч человек

© Фото пресс-службы правительства Нижегородской областиВыставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в нижегородском кремле
Выставка Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли в нижегородском кремле
© Фото пресс-службы правительства Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тысяч человек посетили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в обновленном манеже в нижегородском кремле, заявил глава региона Глеб Никитин.
Выставка русского сакрального искусства действовала в здании манежа на территории Нижегородского кремля с 31 июля по 8 ноября.
"За три месяца экспозицию посетили 15 тысяч человек. Выставка "Небесный Нижний" стала важной частью юбилейного года. Мы увидели серьезный интерес к экспозиции со стороны нижегородцев и гостей города. У посетителей была возможность увидеть по-настоящему уникальные экспонаты", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Зрители могли ознакомиться со святыми Нижегородской земли и их иконографией в русском искусстве, с реликвиями и чудотворными иконами, сыгравшими важную роль в судьбе Российского государства. Кроме того, впервые Нижний Новгород был показан как самостоятельный иконописный центр благодаря репрезентативному ряду произведений XVI-XVIII веков из многих собраний.
"Кремль исторически был духовным и культурным центром города. Сейчас этот статус удалось укрепить благодаря масштабной реконструкции. Одним из важных этапов работы стало восстановление здания манежа, которое долгое время использовалось как гараж. Сейчас там созданы все необходимые условия для организации выставок самого высокого уровня", - добавил губернатор Нижегородской области.
Экспонатами выставки стали 320 памятников древнерусского искусства XV - начала XX века из собраний 15 российских музеев и частных коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары. В разработке концепции выставки, а также в подготовке ее каталога участвовал Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Произведения искусства были привезены из Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а также из музеев Нижегородской области. Более 70 икон из своего собрания предоставил Нижегородский государственный художественный музей.
Вид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 19:30Нижегородская область
Глава Нижегородской области представил направления развития агломерации
Никитин также отметил, что масштабная экспозиция открыла в Нижегородском кремле новое выставочное пространство – отреставрированное здание манежа с домовой Никольской церковью. В результате реконструкции появилась экспозиционная зона площадью более 600 квадратных метров.
Здание манежа в нижегородском кремле было построено в 1841 году по проекту, разработанному в военном ведомстве. Позднее строение было передано Нижегородской военной гимназии, затем переименованной в Аракчеевский кадетский корпус. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями. В советское время исторический облик здания был утрачен. Реставрационные работы здесь начались в 2018 году. Реконструкция Никольской церкви завершилась в конце 2020 года в рамках программы по возрождению исторических храмов Нижегородского кремля.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:16Нижегородская область
В Нижегородской области благоустроят сельские территории
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
Лента новостейМолния
Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в ПриморьеРоссиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам