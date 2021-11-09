Выставка фотографий Валаамского монастыря открылась в Москве
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСобор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фотовыставка под открытым небом "Вдохновение Валаама", который называют также "Северным Афоном", открылась во вторник на Тверском бульваре в Москве.
Выставка состоит из более 50 полотен размером 1,2 на 1,7 метра. На них изображены лица обитателей и пейзажи одного из самых живописных уголков России – Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, расположенного на одноименном архипелаге Ладожского озера в Карелии.
В июле-сентябре эти же фотографии выставлялись в самом монастыре. "Это уже третья выставка о Валааме. Она сборная: 64 работы разных авторов, приезжих, послушников, братии и настоятеля монастыря. Валаам славится фотографией. До революции там была даже своя фотолаборатория", - рассказал РИА Новости куратор выставки Александр Львов.
"К третьему сезону фотовыставок о Валааме мы поняли, что нужно делать выставку лучших фотографий за последние годы. До этого была авторская выставка Александра Львова – замечательные фотографии, потом "Валаам глазами братии". Надо подумать, сделать выставку всех лучших фотографий про Валаам с середины XIX века до начала XXI века. Но это в будущем", - рассказал на открытии выставки игумен Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
По его словам, Валаам всегда привлекал и привлекает художников, а теперь и фотохудожников. "Приглашаю посмотреть. На этой выставке, на наш взгляд, лучшие фотографии Валаама последних лет. Они отражают и красоту Валаама, и жизнь монастыря – лучше всяких слов за себя говорят сами работы", - призвал настоятель монастыря.
Фотографии мирян, священников и насельников обители будут доступны зрителям в Москве до 1 декабря. Среди их авторов - монах Анастасий, Сергей Гармашев, инок Иоанн, Павел Козионов, Александр Львов, инок Алексей Лютов, священник Игорь Палкин, епископ Троицкий Панкратий, Алексей Харин, Андрей Цыганов. Партнером выставки выступил центр ПроЛаб.
В 2019 году к 30-летию возрождения Валаамского монастыря обитель запустила уникальное приложение для iOS и Android, "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур по острову, посмотреть фотографии острова, онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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