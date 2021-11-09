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Члены ЦИК планируют наблюдать за выборами в Венесуэле и Киргизии

Члены ЦИК планируют наблюдать за выборами в Венесуэле и Киргизии - РИА Новости, 09.11.2021

Члены ЦИК планируют наблюдать за выборами в Венесуэле и Киргизии

Члены ЦИК России планируют принять участие в наблюдении за муниципальными и региональными выборами, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, и за парламентскими... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:17

2021-11-09T09:17

2021-11-09T09:17

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Члены ЦИК России планируют принять участие в наблюдении за муниципальными и региональными выборами, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, и за парламентскими выборами в Киргизии, которые пройдут 28 ноября, сообщил РИА Новости член ЦИК Павел Андреев.По словам Андреева, планируется, что члены ЦИК России в ноябре примут участие в наблюдении за выборами в Венесуэле и Киргизии. За остальными кампаниями в Центризбиркоме будут следить дистанционно.В выборах 21 ноября в Венесуэле примут участие 42 национальных политических движения и 64 региональные партии, включая правую оппозицию, которая в 2016-2021 годах контролировала парламент страны, однако отказалась принимать участие в очередных парламентских выборах. В стране уже работают не менее 10 наблюдателей от Евросоюза, их число достигнет 100 перед днем голосования.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211108/mid-1758061892.html

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в мире, киргизия, венесуэла, цик рф