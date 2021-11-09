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В 2024-м Путин выиграет выборы — американские

В 2024-м Путин выиграет выборы — американские - РИА Новости, 09.11.2021

В 2024-м Путин выиграет выборы — американские

Победителем президентских выборов 2024 года опять будет Владимир Путин. Нет, не в России — в США. Для этого даже не придется менять американские законы —... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:11

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Победителем президентских выборов 2024 года опять будет Владимир Путин. Нет, не в России — в США. Для этого даже не придется менять американские законы — достаточно будет избрать президентом Дональда Трампа.Это не шутка, а прогноз — примерно так будет выглядеть внутриамериканская пропаганда по мере приближения президентских выборов. Но ведь до них еще далеко?Это как посмотреть — ровно пять лет назад Дональд Трамп был избран президентом, а сейчас мы уже отмечаем годовщину его поражения от Джо Байдена. Но если проигрыш Трампа готовили все годы его президентства (против него работали все американские медиа), то Байден справился с собственным рейтингом самостоятельно. Сейчас уровень его поддержки опустился до 38 процентов — и это всего на два процента больше, чем было у Трампа спустя год после победы.Но Трампа демонизировали всем миром, приклеив ему все возможные ярлыки — от женоненавистника до "пуделя Путина". А Байдена пытаются поддержать всеми силами — и ничего не получается. Еще хуже обстоят дела с рейтингами его вице-президента Камалы Харрис — а ведь именно она планировалась в качестве кандидата от Демократической партии на следующих выборах. Поражение демократов на недавних губернаторских выборах в Вирджинии подтверждает худшие для них прогнозы: через год они потеряют контроль над конгрессом, а в 2024-м Трамп вернет себе Белый дом.Что же делать? Выпускать Путина — то есть возвращаться к массированной кампании против Трампа как русского агента влияния.Но ведь это же смешно — особенно на фоне того, что появляется все больше подтверждений, что демократы фальсифицировали "доказательства" связей Трампа с Россией. Недавний арест в США Игоря Данченко — одного из соавторов подготовленного агентом британской разведки Кристофером Стилом "досье Трампа" — это лишь первый сигнал о том, что может быть найдено на дне "вашингтонского болота".Ведь все понимают: штаб Клинтона сознательно сфальсифицировал антитрамповские "улики", а потом к слежке за миллиардером и его штабом были подключены спецслужбы. То есть был реальный заговор против Трампа — и если расследование его пружин дойдет до конца, под ударом окажется вся верхушка демпартии и администрации Обамы — Байдена. И если Трамп выиграет выборы 2024 года, он сделает все, чтобы доказать существование заговора.Вот и получается, что у демократов (а точнее — "глубинного государства", "вашингтонского болота") просто нет выхода: им нужно любой ценой не допустить нового срока Трампа. И хотя продолжать настаивать на его "русских связях" не просто смешно, но и невыгодно — ведь в ответ Трамп будет напоминать, что демократы сами их и придумали и еще ответят за это, — другого варианта у демократов просто нет.У них нет — и не появится — своего сильного кандидата, политика, способного зажигать массы и стать антиТрампом. Поэтому кампанию 2024 года придется вести по образцу 2020-го — демонизируя Трампа, пугая им избирателей. И русской темы тут не избежать — правда, в этот раз демократы сделают акцент не на связях Трампа с Россией, а на том, что он выгоден России, на том, что его победа — это фактически победа Путина. Ну и на том, что он "такой же, как Путин".Контуры этой кампании уже начинают проявляться. За последние дни появилось несколько интервью бывшего советника Трампа Фионы Хилл — у нее как раз вышла книга "Тебе здесь нечего делать". Англичанка по рождению, ставшая одним из ведущих американских экспертов по России, говорит не только о своей работе в Белом доме (с 2017 по 2019 год она была директором по делам России и Европы в Совете национальной безопасности), но и о будущем. По ее словам, поражение демократов в Вирджинии — тревожный признак того, что США "готовы снова принять Дональда Трампа, что, в свою очередь, может привести к смерти американской демократии".Смерть демократии в результате победы Трампа на выборах? Это мы уже слышали в 2016-м, и что — опять? Да, причем теперь уже этот прогноз будет подтверждаться свидетельствами из окружения самого Трампа, ведь Хилл все заметила и проанализировала, увидела, что Трамп такой же, как Путин, а значит, опасен для демократии:Нечто подобное Хилл уже говорила и раньше — ее наблюдательность отмечают и другие люди из окружения экс-президента. Чего стоит, например, эпизод с последней встречи Трампа и Путина в Осаке летом 2019-го, о котором недавно рассказала бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм:То есть от зоркого взгляда дочери шахтера, бывшего сотрудника Национального совета по разведке, автора биографии "Мистер Путин: спецагент в Кремле" ничего не ускользнет. Ведь как тонко она подмечает сходство двух президентов:Ну да, ну да — Путин шоумен, это же все американцы знают, недаром он постоянно ездит по России с голым торсом... А Трамп, подражая ему, тоже хочет вернуть величие своей стране — но что в этом плохого, может спросить американский избиратель?И Хилл все объяснит:"Разница в том, что Трамп воюет с государством, а Путин нет. При этом оба строят что-то типа плебисцитной демократии... Трамп отличается от Путина тем, что не хочет править посредством государственных механизмов. Он хочет их демонтировать".Красиво: Трамп хочет демонтировать государственные механизмы, воюет с государством. Нехороший, опасный человек. Но проблема в том, что в Америке очень многие недовольны тем, что Фиона Хилл называет государством, — причем это недовольство было всегда и в последние годы лишь усилилось.Огромная часть американцев всегда считала федеральные власти, Вашингтон, паразитом, лишней надстройкой над штатами — но в последние десятилетия речь идет уже даже не об этом. "Вашингтонское болото", "глубинное государство" подменило собой даже выбранную федеральную власть — конгресс и президента. Правит никем не выбранная и никому не подотчетная каста — и президентство Трампа продемонстрировало ее силу более чем наглядно. Все четыре года "глубинное государство" успешно блокировало деятельность неугодного президента — что неудивительно, учитывая его обещания осушить "вашингтонское болото". Так что Хилл права: Трамп хотел демонтировать параллельное государство, за это оно его и ненавидит.И тут действительно есть сходство с Путиным — с тем, что он делал в нулевые годы, когда пришел к власти в стране, в которой правил альянс олигархов "офшорной аристократии", коррумпированного чиновничества и прозападной "интеллектуальной элиты".У Путина получилось одолеть этого паразита — в том числе и потому, что наше "глубинное государство" было еще молодо и недостроено, оно еще не успело пустить глубокие корни и обвить своими щупальцами все и вся. Перед Трампом же стоял не просто старый, но и считающий себя всесильным организм — неудивительно, что внезапному президенту не удалось победить дракона. Но он хотя бы попытался и попробует еще раз — в 2024-м.С Путиным в качестве образца? Да, и к 2024 году для большинства американцев это может стать не демотиватором, а дополнительным аргументом в пользу голосования за Трампа. В надежде на спасение США от разрушающего их "глубинного государства".

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/bayden-1758022746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/tramp-1758056861.html

https://ria.ru/20211108/amerikantsy-1758010113.html

https://ria.ru/20211108/armiya-1758000221.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, дональд трамп, россия, фиона хилл