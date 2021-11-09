https://ria.ru/20211109/vstrecha-1758206975.html

В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 09.11.2021

В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:48

2021-11-09T12:48

2021-11-09T12:48

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что встреча Путина и Байдена возможна в начале следующего года.Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в Кремле также не располагают информацией об очной встрече президентов.

https://ria.ru/20211020/vstrecha-1755496367.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия