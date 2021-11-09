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В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 09.11.2021
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:48
2021-11-09T12:48
политика
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что встреча Путина и Байдена возможна в начале следующего года.Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в Кремле также не располагают информацией об очной встрече президентов.
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:48 09.11.2021
 
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена

Песков: есть понимание, что встреча Путина и Байдена нужна, но четких сроков пока нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что встреча Путина и Байдена возможна в начале следующего года.
Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в Кремле также не располагают информацией об очной встрече президентов.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Белый дом не стал оценивать возможность встречи Путина и Байдена
 
ПолитикаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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