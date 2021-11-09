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В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 09.11.2021
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:48
2021-11-09T12:48
2021-11-09T12:48
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. РФ и США понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но четких сроков пока нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что встреча Путина и Байдена возможна в начале следующего года.Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. Песков, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в Кремле также не располагают информацией об очной встрече президентов.
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле не назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
Песков: есть понимание, что встреча Путина и Байдена нужна, но четких сроков пока нет