https://ria.ru/20211109/voda-1758310587.html

Министр тонущего государства обратился за помощью, стоя по колено в воде

Министр "тонущего" государства обратился за помощью, стоя по колено в воде - РИА Новости, 09.11.2021

Министр тонущего государства обратился за помощью, стоя по колено в воде

Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:47

2021-11-09T20:47

2021-11-09T22:04

в мире

тувалу

оон

глазго (город)

тихий океан

земля

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на Youtube-канале."Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем", — сказал он.При просмотре видео создается впечатление, что министр произносит речь с трибуны на фоне синей драпировки и двух флагов: Тувалу и ООН. Однако на последних секундах камера отдаляется и зритель обнаруживает, что Кофе стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось Тувалу, и подчеркивает смелые действия, которые предпринимают его жители.Ранее зарубежные СМИ причислили Тувалу к списку островных государств, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления и таяния ледников.Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижения данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20211104/strany-1757744884.html

https://ria.ru/20211104/zasukha-1757711590.html

тувалу

глазго (город)

тихий океан

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тувалу, оон, глазго (город), тихий океан, земля