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Министр тонущего государства обратился за помощью, стоя по колено в воде
Министр "тонущего" государства обратился за помощью, стоя по колено в воде - РИА Новости, 09.11.2021
Министр тонущего государства обратился за помощью, стоя по колено в воде
Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:47
2021-11-09T22:04
в мире
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тихий океан
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на Youtube-канале."Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем", — сказал он.При просмотре видео создается впечатление, что министр произносит речь с трибуны на фоне синей драпировки и двух флагов: Тувалу и ООН. Однако на последних секундах камера отдаляется и зритель обнаруживает, что Кофе стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось Тувалу, и подчеркивает смелые действия, которые предпринимают его жители.Ранее зарубежные СМИ причислили Тувалу к списку островных государств, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления и таяния ледников.Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижения данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.
https://ria.ru/20211104/strany-1757744884.html
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в мире, тувалу, оон, глазго (город), тихий океан, земля
20:47 09.11.2021 (обновлено: 22:04 09.11.2021)
 
Министр "тонущего" государства обратился за помощью, стоя по колено в воде

Глава МИД Тувалу Кофе записал обращение для саммита в Глазго, стоя в воде

© Фото : Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu GovernmentМинистр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути
Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на Youtube-канале.
"Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем", — сказал он.
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Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли
При просмотре видео создается впечатление, что министр произносит речь с трибуны на фоне синей драпировки и двух флагов: Тувалу и ООН. Однако на последних секундах камера отдаляется и зритель обнаруживает, что Кофе стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.
По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось Тувалу, и подчеркивает смелые действия, которые предпринимают его жители.
Ранее зарубежные СМИ причислили Тувалу к списку островных государств, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления и таяния ледников.
Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижения данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.
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В миреТувалуООНГлазго (город)Тихий океанЗемля
 
 
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