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Круглый стол ЭИСИ о проекте закона об организации публичной власти
Круглый стол ЭИСИ о проекте закона об организации публичной власти - РИА Новости, 09.11.2021
Круглый стол ЭИСИ о проекте закона об организации публичной власти
11 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Трансформация публичной власти: на пути к единству системы".
2021-11-09T16:14
2021-11-09T17:49
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Задать вопросУчастники:- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог Анна ФЕДОРОВА.Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.9 ноября депутаты нижней палаты парламента в первом чтении рассмотрели проект закона об организации публичной власти, который внесли глава Комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников и председатель Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия Президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней. Он реализует один из важных принципов, закрепленных в обновленной Конституции, – единство системы публичной власти: региональные и муниципальные чиновники не смогут отказывать гражданам в решении проблем, прикрываясь ограниченностью полномочий. Законопроект вызвал дискуссию как среди непосредственных участников законотворческого процесса, так и в экспертном сообществе.Для чего необходимо выстраивать единую систему публичной власти? Почему некоторые из предложенных норм встречают противодействие со стороны региональных властей? Как конкретные положения законопроекта повлияют на граждан?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
16:14 09.11.2021 (обновлено: 17:49 09.11.2021)
 

Круглый стол ЭИСИ о проекте закона об организации публичной власти

Читать ria.ru в
11 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Трансформация публичной власти: на пути к единству системы".
Задать вопрос

Участники:
- политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат БАШИРОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА.

Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

9 ноября депутаты нижней палаты парламента в первом чтении рассмотрели проект закона об организации публичной власти, который внесли глава Комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников и председатель Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия Президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней. Он реализует один из важных принципов, закрепленных в обновленной Конституции, – единство системы публичной власти: региональные и муниципальные чиновники не смогут отказывать гражданам в решении проблем, прикрываясь ограниченностью полномочий. Законопроект вызвал дискуссию как среди непосредственных участников законотворческого процесса, так и в экспертном сообществе.
Для чего необходимо выстраивать единую систему публичной власти? Почему некоторые из предложенных норм встречают противодействие со стороны региональных властей? Как конкретные положения законопроекта повлияют на граждан?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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