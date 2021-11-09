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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/vladey-1758238933.html
В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY
В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY
В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:06
2021-11-09T16:06
культура
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY, сообщили организаторы. В экспозицию вошли как произведения классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Например, гости галереи смогут познакомиться сразу с двумя работами одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: картинами "Город Рим", написанной в 1994 году в смешанной технике на гофрокартоне, и "Клуб с пальмой" (2016 год). Не менее интересное произведение — литография "Апокалипсис 1" из серии "Double Revelation - 14", созданная в 1991 году дуэтом художников Виталием Комаром и Александром Меламидом. Организаторы также советуют обратить внимание на работы таких художников-нонконформистов, как Юрий Злотников, Франциско Инфанте-Арана, Владимир Немухин, Леонид Пурыгин и других. Топ-лот — огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На аукционе также можно будет побороться за признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей. Представители VLADEY активно поддерживают и молодых художников. Например, на предстоящем аукционе у коллекционеров будет возможность побороться за работы автора из Ростова Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга. Все эти и другие произведения искусства можно посмотреть до 19 ноября. Выставка будет работать с 11 до 20. А уже 20 ноября работы, представленные в экспозиции, станут лотами традиционных вечерних торгов VLADEY. Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
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новости культуры, санкт-петербург, москва, выставки
16:06 09.11.2021
 
В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY

В Москве открылась предаукционная выставка современного искусства VLADEY

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYЛаврентий Бруни Триколор (триптих), 2000 холст, масло 270 x 495 см (три части), 270 x 165 см (каждая часть)
Лаврентий Бруни Триколор (триптих), 2000 холст, масло 270 x 495 см (три части), 270 x 165 см (каждая часть)
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY, сообщили организаторы.
В экспозицию вошли как произведения классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Например, гости галереи смогут познакомиться сразу с двумя работами одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: картинами "Город Рим", написанной в 1994 году в смешанной технике на гофрокартоне, и "Клуб с пальмой" (2016 год).
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYВалерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии Утопический модернизм, 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
Не менее интересное произведение — литография "Апокалипсис 1" из серии "Double Revelation - 14", созданная в 1991 году дуэтом художников Виталием Комаром и Александром Меламидом.
Организаторы также советуют обратить внимание на работы таких художников-нонконформистов, как Юрий Злотников, Франциско Инфанте-Арана, Владимир Немухин, Леонид Пурыгин и других.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Леонид Пурыгин Без названия, 1994 холст, масло

Леонид Пурыгин Без названия, 1994 холст, масло D = 41 см
1 из 6

Леонид Пурыгин Без названия, 1994 холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Петр Беленок Припять, 1987 оргалит, смешанная техника

Пётр Беленок Припять, 1987 оргалит, смешанная техника 138 х 122 см
2 из 6

Петр Беленок Припять, 1987 оргалит, смешанная техника

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Эдуард Штейнберг Композиция с крестом, 1970 холст, масло

Эдуард Штейнберг Композиция с крестом, 1970 холст, масло 50 х 50 см
3 из 6

Эдуард Штейнберг Композиция с крестом, 1970 холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Тимур Новиков Восход, 1989 ткань, акрил

Тимур Новиков Восход, 1989 ткань, акрил 115,5 х 108,5 см
4 из 6

Тимур Новиков Восход, 1989 ткань, акрил

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло

Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
5 из 6

Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY

Анатолий Осмоловский Из серии "Хлеба", 2007 дерево

Анатолий Осмоловский Из серии Хлеба, 2007 дерево 50 х 39,4 см
6 из 6

Анатолий Осмоловский Из серии "Хлеба", 2007 дерево

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
1 из 6

Леонид Пурыгин Без названия, 1994 холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
2 из 6

Петр Беленок Припять, 1987 оргалит, смешанная техника

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
3 из 6

Эдуард Штейнберг Композиция с крестом, 1970 холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
4 из 6

Тимур Новиков Восход, 1989 ткань, акрил

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
5 из 6

Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
6 из 6

Анатолий Осмоловский Из серии "Хлеба", 2007 дерево

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Топ-лот — огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На аукционе также можно будет побороться за признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYМихаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
Михаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Михаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
Представители VLADEY активно поддерживают и молодых художников. Например, на предстоящем аукционе у коллекционеров будет возможность побороться за работы автора из Ростова Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга.
"Достойным пополнением коллекции станут эпатажная маска от Дмитрия Шабалина и традиционная уральская роспись от Красил Макара. Также собрание дополнят работы легендарной арт-группы "Север-7": Александра Цикаришвили, Леонида Цхэ и Нестора Энгельке", — добавляют организаторы.
Все эти и другие произведения искусства можно посмотреть до 19 ноября. Выставка будет работать с 11 до 20. А уже 20 ноября работы, представленные в экспозиции, станут лотами традиционных вечерних торгов VLADEY.
Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
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