В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY, сообщили организаторы. В экспозицию вошли как произведения классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Например, гости галереи смогут познакомиться сразу с двумя работами одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: картинами "Город Рим", написанной в 1994 году в смешанной технике на гофрокартоне, и "Клуб с пальмой" (2016 год). Не менее интересное произведение — литография "Апокалипсис 1" из серии "Double Revelation - 14", созданная в 1991 году дуэтом художников Виталием Комаром и Александром Меламидом. Организаторы также советуют обратить внимание на работы таких художников-нонконформистов, как Юрий Злотников, Франциско Инфанте-Арана, Владимир Немухин, Леонид Пурыгин и других. Топ-лот — огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На аукционе также можно будет побороться за признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей. Представители VLADEY активно поддерживают и молодых художников. Например, на предстоящем аукционе у коллекционеров будет возможность побороться за работы автора из Ростова Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга. Все эти и другие произведения искусства можно посмотреть до 19 ноября. Выставка будет работать с 11 до 20. А уже 20 ноября работы, представленные в экспозиции, станут лотами традиционных вечерних торгов VLADEY. Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY, сообщили организаторы.
В экспозицию вошли как произведения классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Например, гости галереи смогут познакомиться сразу с двумя работами одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: картинами "Город Рим", написанной в 1994 году в смешанной технике на гофрокартоне, и "Клуб с пальмой" (2016 год).
Топ-лот — огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На аукционе также можно будет побороться за признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей.
Михаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
Представители VLADEY активно поддерживают и молодых художников. Например, на предстоящем аукционе у коллекционеров будет возможность побороться за работы автора из Ростова Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга.
"Достойным пополнением коллекции станут эпатажная маска от Дмитрия Шабалина и традиционная уральская роспись от Красил Макара. Также собрание дополнят работы легендарной арт-группы "Север-7": Александра Цикаришвили, Леонида Цхэ и Нестора Энгельке", — добавляют организаторы.
Все эти и другие произведения искусства можно посмотреть до 19 ноября. Выставка будет работать с 11 до 20. А уже 20 ноября работы, представленные в экспозиции, станут лотами традиционных вечерних торгов VLADEY.
Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
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