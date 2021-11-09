https://ria.ru/20211109/vladey-1758238933.html

В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY

В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве открылась предаукционная выставка VLADEY

В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:06

2021-11-09T16:06

2021-11-09T16:06

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве, в галерее VLADEY Space открылась предаукционная выставка работ, которые позже будут представлены на осенних торгах современного искусства VLADEY, сообщили организаторы. В экспозицию вошли как произведения классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Например, гости галереи смогут познакомиться сразу с двумя работами одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: картинами "Город Рим", написанной в 1994 году в смешанной технике на гофрокартоне, и "Клуб с пальмой" (2016 год). Не менее интересное произведение — литография "Апокалипсис 1" из серии "Double Revelation - 14", созданная в 1991 году дуэтом художников Виталием Комаром и Александром Меламидом. Организаторы также советуют обратить внимание на работы таких художников-нонконформистов, как Юрий Злотников, Франциско Инфанте-Арана, Владимир Немухин, Леонид Пурыгин и других. Топ-лот — огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На аукционе также можно будет побороться за признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей. Представители VLADEY активно поддерживают и молодых художников. Например, на предстоящем аукционе у коллекционеров будет возможность побороться за работы автора из Ростова Владимира Карташова, интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга. Все эти и другие произведения искусства можно посмотреть до 19 ноября. Выставка будет работать с 11 до 20. А уже 20 ноября работы, представленные в экспозиции, станут лотами традиционных вечерних торгов VLADEY. Начало аукциона в 15:00. Участвовать можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, санкт-петербург, москва, выставки