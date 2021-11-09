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Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США
Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США - РИА Новости, 09.11.2021
Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США
Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой незамедлительно начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:02
2021-11-09T23:02
2021-11-09T23:59
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ООН, 9 ноя — РИА Новости. Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой незамедлительно начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам.Об этом заявил российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко. Этот комитет занимается рассмотрением правовых вопросов."Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях", — сказал дипломат на заседании комитета.Он напомнил о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы. Кроме того, Леонидченко рассказал о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.Дипломат напомнил о ситуации с коллективной высылкой в 2017 году "в нарушение положений Соглашения о Центральных учреждениях" целой группы сотрудников постпредства России, аккредитованных при ООН, а не при США.Как указал Леонидченко, никакой внятной реакции по линии всемирной организации не последовало.По словам дипломата, систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в "разумные и ограниченные сроки", но и в принципе.Леонидченко подчеркнул, что Москва "на четвертом году бесплодных дискуссий" должна переходить к действиям и обратиться к генсеку, так как "разговоры явно затянулись".
https://ria.ru/20211105/kompensatsiya-1757840092.html
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23:02 09.11.2021 (обновлено: 23:59 09.11.2021)
Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США
Россия попросила ООН запустить арбитражную процедуру из-за проблем с визами у дипломатов
ООН, 9 ноя — РИА Новости. Россия
обратилась к генеральному секретарю ООН
с просьбой незамедлительно начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам.
Об этом заявил российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко. Этот комитет занимается рассмотрением правовых вопросов.
"Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях", — сказал дипломат на заседании комитета.
Он напомнил о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы. Кроме того, Леонидченко рассказал о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.
"Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их "нежелательными лицами", — указал представитель.
Дипломат напомнил о ситуации с коллективной высылкой в 2017 году "в нарушение положений Соглашения о Центральных учреждениях" целой группы сотрудников постпредства России, аккредитованных при ООН, а не при США.
Как указал Леонидченко, никакой внятной реакции по линии всемирной организации не последовало.
"Несмотря на рекомендации Комитета и Генассамблеи, проблемы, с которыми столкнулась наша делегация, до сих пор не решены. Мы слышим о контактах Секретариата с американскими властями в Вашингтоне, но не видим конкретных результатов", — отметил он.
По словам дипломата, систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в "разумные и ограниченные сроки", но и в принципе.
Леонидченко подчеркнул, что Москва
"на четвертом году бесплодных дискуссий" должна переходить к действиям и обратиться к генсеку, так как "разговоры явно затянулись".