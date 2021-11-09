https://ria.ru/20211109/viy-1758197505.html

Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"

Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ" - РИА Новости, 09.11.2021

Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"

Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался "начальник гномов" с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться "голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира"? И сжигал ли он второй том "Мертвых душ"? Разбираемся вместе с музеем "Дом Н.В.Гоголя".

2021-11-09T12:00

2021-11-09T12:00

2021-11-09T12:32

какая-то мистика

история

литература

николай гоголь

эдгар аллан по

подкаст

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Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ” Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”. audio/mpeg

Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ” Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”. audio/mpeg

Какая мистическая деталь связывает Гоголя с его литературным "близнецом" Эдгаром По? И почему Вий связан с Кащеем? Рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, литература, николай гоголь, эдгар аллан по, подкаст, аудио