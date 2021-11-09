Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211109/viy-1758197505.html
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ" - РИА Новости, 09.11.2021
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался "начальник гномов" с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться "голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира"? И сжигал ли он второй том "Мертвых душ"? Разбираемся вместе с музеем "Дом Н.В.Гоголя".
2021-11-09T12:00
2021-11-09T12:32
какая-то мистика
история
литература
николай гоголь
эдгар аллан по
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758196399_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_7861cfe19562f559f2adefcd66237611.jpg
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ”
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ”
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Какая мистическая деталь связывает Гоголя с его литературным "близнецом" Эдгаром По? И почему Вий связан с Кащеем? Рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758196399_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_7bff9950a7ab8285b6bb9217ddb5aba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, литература, николай гоголь, эдгар аллан по, подкаст, аудио
12:00 09.11.2021 (обновлено: 12:32 09.11.2021)
 

Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"

Какая-то мистика
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ”
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался "начальник гномов" с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться "голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира"? И сжигал ли он второй том "Мертвых душ"? Разбираемся вместе с музеем "Дом Н.В.Гоголя".
Какая мистическая деталь связывает Гоголя с его литературным "близнецом" Эдгаром По? И почему Вий связан с Кащеем? Рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Автор сценария Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаисторияЛитератураНиколай ГогольЭдгар Аллан ПоПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
Лента новостейМолния
Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в ПриморьеРоссиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам