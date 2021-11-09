https://ria.ru/20211109/viy-1758197505.html
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ" - РИА Новости, 09.11.2021
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался "начальник гномов" с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться "голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира"? И сжигал ли он второй том "Мертвых душ"? Разбираемся вместе с музеем "Дом Н.В.Гоголя".
2021-11-09T12:00
2021-11-09T12:00
2021-11-09T12:32
какая-то мистика
история
литература
николай гоголь
эдгар аллан по
подкаст
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Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ”
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна “Мертвых душ”
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался «начальник гномов» с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться “голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира”? И сжигал ли он второй том “Мертвых душ”? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Какая мистическая деталь связывает Гоголя с его литературным "близнецом" Эдгаром По? И почему Вий связан с Кащеем? Рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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история, литература, николай гоголь, эдгар аллан по, подкаст, аудио
12:00 09.11.2021 (обновлено: 12:32 09.11.2021)
Приведите Вия! Чудовища Гоголя и тайна "Мертвых душ"
Гоголь писал, что именем Вий в преданиях назывался "начальник гномов" с веками до земли. Но...такого персонажа в славянской мифологии не существовало. Откуда же он взял этот образ? Могли ли ему слышаться "голоса, рассказывающие об ужасах загробного мира"? И сжигал ли он второй том "Мертвых душ"? Разбираемся вместе с музеем "Дом Н.В.Гоголя".