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Туризм
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В горах Сочи открылась первая винодельня
В горах Сочи открылась первая винодельня - РИА Новости, 09.11.2021
В горах Сочи открылась первая винодельня
Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель курорта. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:13
2021-11-09T14:13
туризм
общество
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сочи
роза хутор
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россия
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СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель&nbsp; курорта."Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что&nbsp; вино выдерживают в 24 дубовых бочках, придерживаясь традиций Древнего мира. Такой метод приготовления напитка помогает сохранить выдержку до 1,5 лет и довести напиток до полной сливочной зрелости. Для производства вина используют разные сорта винограда: каберне, совиньон блан, мерло, есть даже краснодарский автохтон – красностоп. Сам виноград выращивают под Анапой на 50 гектарах земли под руководством винодела Геннадия Опарина.Для жителей и гостей курорта доступны дегустации, интерактивные тематические экскурсии и мастер-классы по приготовлению вина, добавила собеседница.
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общество, анапа, сочи, роза хутор, новости - туризм, россия
14:13 09.11.2021
 
В горах Сочи открылась первая винодельня

В Сочи на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" открылась первая винодельня

© Фото : сайт курорта Роза ХуторПервая винодельня в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия" на курорте "Роза Хутор"
Первая винодельня в павильоне Кубань этнокомплекса Моя Россия на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : сайт курорта Роза Хутор
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СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель  курорта.
"Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что  вино выдерживают в 24 дубовых бочках, придерживаясь традиций Древнего мира. Такой метод приготовления напитка помогает сохранить выдержку до 1,5 лет и довести напиток до полной сливочной зрелости. Для производства вина используют разные сорта винограда: каберне, совиньон блан, мерло, есть даже краснодарский автохтон – красностоп. Сам виноград выращивают под Анапой на 50 гектарах земли под руководством винодела Геннадия Опарина.
Для жителей и гостей курорта доступны дегустации, интерактивные тематические экскурсии и мастер-классы по приготовлению вина, добавила собеседница.
Трекинг на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 11:00
Небо, горы, красота. Топ-5 пеших маршрутов "Роза Хутор""Роза Хутор" — это давно уже не только снег, горные лыжи и глинтвейн. В летний сезон гостям курорта доступны маршруты для трекинга — около 100 километров пеших троп разного уровня сложности. Целебный горный воздух, впечатляющие виды, альпийское разнотравье — выбирайте направление по душе и отправляйтесь на встречу с природой.
 
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