https://ria.ru/20211109/vino-1758229320.html

В горах Сочи открылась первая винодельня

В горах Сочи открылась первая винодельня - РИА Новости, 09.11.2021

В горах Сочи открылась первая винодельня

Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель курорта. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:13

2021-11-09T14:13

2021-11-09T14:13

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СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель курорта."Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что вино выдерживают в 24 дубовых бочках, придерживаясь традиций Древнего мира. Такой метод приготовления напитка помогает сохранить выдержку до 1,5 лет и довести напиток до полной сливочной зрелости. Для производства вина используют разные сорта винограда: каберне, совиньон блан, мерло, есть даже краснодарский автохтон – красностоп. Сам виноград выращивают под Анапой на 50 гектарах земли под руководством винодела Геннадия Опарина.Для жителей и гостей курорта доступны дегустации, интерактивные тематические экскурсии и мастер-классы по приготовлению вина, добавила собеседница.

https://ria.ru/20210609/rosa-khutor-1735210573.html

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общество, анапа, сочи, роза хутор, новости - туризм, россия