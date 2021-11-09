В горах Сочи открылась первая винодельня
В Сочи на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" открылась первая винодельня
© Фото : сайт курорта Роза ХуторПервая винодельня в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия" на курорте "Роза Хутор"
СОЧИ, 9 ноя – РИА Новости. Первая винодельня открылась на территории горнолыжного комплекса "Роза Хутор" в Сочи, сообщила РИА Новости представитель курорта.
"Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что вино выдерживают в 24 дубовых бочках, придерживаясь традиций Древнего мира. Такой метод приготовления напитка помогает сохранить выдержку до 1,5 лет и довести напиток до полной сливочной зрелости. Для производства вина используют разные сорта винограда: каберне, совиньон блан, мерло, есть даже краснодарский автохтон – красностоп. Сам виноград выращивают под Анапой на 50 гектарах земли под руководством винодела Геннадия Опарина.
Для жителей и гостей курорта доступны дегустации, интерактивные тематические экскурсии и мастер-классы по приготовлению вина, добавила собеседница.
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