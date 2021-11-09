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Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021
Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье
В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:52
2021-11-09T08:52
происшествия
приморский край
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
японское море
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки.Судя по кадрам спасателей, к судну уже прилетел вертолет МЧС.Ранее представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка в беседе с РИА Новости заявил, что судно "переломилось надвое". Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в свою очередь, уточнил, что в корпусе контейнеровоза есть трещины и пробоины, однако оно не развалилось. Также, по его словам, жизни экипажа Rise Shine ничего не угрожает.Судно под флагом республики Панама село на мель в районе мыса Козино. Спасатели оказывают помощь 14 членам экипажа.Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.
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приморский край
находка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Борт МЧС вылетел к судну в Приморье
Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей.
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происшествия, приморский край, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), японское море, дальневосточная транспортная прокуратура
08:52 09.11.2021
 
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье

Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки.
Судя по кадрам спасателей, к судну уже прилетел вертолет МЧС.
Ранее представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка в беседе с РИА Новости заявил, что судно "переломилось надвое". Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в свою очередь, уточнил, что в корпусе контейнеровоза есть трещины и пробоины, однако оно не развалилось. Также, по его словам, жизни экипажа Rise Shine ничего не угрожает.
Судно под флагом республики Панама село на мель в районе мыса Козино. Спасатели оказывают помощь 14 членам экипажа.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.
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Вчера, 07:59
ЧП и аварии на морских судах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияПриморский крайНаходкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Японское мореДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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