https://ria.ru/20211109/video-1758160104.html
Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021
Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье
В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:52
2021-11-09T08:52
2021-11-09T08:52
происшествия
приморский край
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
японское море
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки.Судя по кадрам спасателей, к судну уже прилетел вертолет МЧС.Ранее представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка в беседе с РИА Новости заявил, что судно "переломилось надвое". Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в свою очередь, уточнил, что в корпусе контейнеровоза есть трещины и пробоины, однако оно не развалилось. Также, по его словам, жизни экипажа Rise Shine ничего не угрожает.Судно под флагом республики Панама село на мель в районе мыса Козино. Спасатели оказывают помощь 14 членам экипажа.Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html
приморский край
находка
японское море
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Борт МЧС вылетел к судну в Приморье
Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей.
2021-11-09T08:52
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, приморский край, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), японское море, дальневосточная транспортная прокуратура
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье
Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье