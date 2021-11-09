https://ria.ru/20211109/video-1758160104.html

Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье

Опубликовано видео с контейнеровозом Rise Shine, севшим на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

Разломился пополам? Что случилось с контейнеровозом в Приморье

В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:52

2021-11-09T08:52

2021-11-09T08:52

происшествия

приморский край

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

японское море

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появились видео с котейнеровозом Rise Shine, который сел на мель в Японском море близ Находки.Судя по кадрам спасателей, к судну уже прилетел вертолет МЧС.Ранее представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка в беседе с РИА Новости заявил, что судно "переломилось надвое". Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в свою очередь, уточнил, что в корпусе контейнеровоза есть трещины и пробоины, однако оно не развалилось. Также, по его словам, жизни экипажа Rise Shine ничего не угрожает.Судно под флагом республики Панама село на мель в районе мыса Козино. Спасатели оказывают помощь 14 членам экипажа.Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

приморский край

находка

японское море

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Борт МЧС вылетел к судну в Приморье Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей. 2021-11-09T08:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), японское море, дальневосточная транспортная прокуратура