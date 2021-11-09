https://ria.ru/20211109/konteynerovoz-1758152298.html

В Приморье контейнеровоз сел на мель

В Приморье контейнеровоз сел на мель - РИА Новости, 09.11.2021

В Приморье контейнеровоз сел на мель

Контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T05:06

2021-11-09T05:06

2021-11-09T13:15

происшествия

приморский край

находка

владивосток

японское море

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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.Подчеркивается, что сейчас аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды."Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", - добавляется в сообщении.В свою очередь представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал РИА Новости, что "судно переломилось надвое".Позднее на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю появилась информация, что спасатели отправились из Владивостока на помощь, после того как капитан контейнеровоза сообщил об угрозе членам экипажа."В 10.30 получено сообщение от дежурного ВМСКЦ о том, что получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа", - говорится в сообщении.Добавляется, что для оказания помощи вышло спасательное судно. Также в аэропорт отправились спасатели в составе четырех человек и единица техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8."Из города Находка к месту происшествия, на берег, выдвинулась оперативная группа - спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

приморский край

находка

владивосток

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Борт МЧС вылетел к судну в Приморье Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей. 2021-11-09T05:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, владивосток, японское море