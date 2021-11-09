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В Приморье контейнеровоз сел на мель
В Приморье контейнеровоз сел на мель - РИА Новости, 09.11.2021
В Приморье контейнеровоз сел на мель
Контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:06
2021-11-09T13:15
происшествия
приморский край
находка
владивосток
японское море
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.Подчеркивается, что сейчас аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды."Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", - добавляется в сообщении.В свою очередь представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал РИА Новости, что "судно переломилось надвое".Позднее на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю появилась информация, что спасатели отправились из Владивостока на помощь, после того как капитан контейнеровоза сообщил об угрозе членам экипажа."В 10.30 получено сообщение от дежурного ВМСКЦ о том, что получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа", - говорится в сообщении.Добавляется, что для оказания помощи вышло спасательное судно. Также в аэропорт отправились спасатели в составе четырех человек и единица техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8."Из города Находка к месту происшествия, на берег, выдвинулась оперативная группа - спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона", - добавили в сообщении.
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приморский край
находка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Борт МЧС вылетел к судну в Приморье
Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей.
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происшествия, приморский край, находка, владивосток, японское море
05:06 09.11.2021 (обновлено: 13:15 09.11.2021)
 
В Приморье контейнеровоз сел на мель

В Приморье контейнеровоз Rise Shine сел на мель, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Читать ria.ru в
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Контейнеровоз сел на мель в Японском море в районе мыса Козино недалеко от Находки, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама), среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения воды.
"Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", - добавляется в сообщении.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
В свою очередь представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал РИА Новости, что "судно переломилось надвое".
Позднее на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю появилась информация, что спасатели отправились из Владивостока на помощь, после того как капитан контейнеровоза сообщил об угрозе членам экипажа.
"В 10.30 получено сообщение от дежурного ВМСКЦ о том, что получено сообщение от капитана судна Rise Shine о том, что есть угроза членам экипажа", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что для оказания помощи вышло спасательное судно. Также в аэропорт отправились спасатели в составе четырех человек и единица техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8.
"Из города Находка к месту происшествия, на берег, выдвинулась оперативная группа - спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона", - добавили в сообщении.
 
ПроисшествияПриморский крайНаходкаВладивостокЯпонское море
 
 
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