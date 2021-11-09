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Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе
Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе - РИА Новости, 09.11.2021
Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе
Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:41
2021-11-09T13:41
в мире
ватикан
белоруссия
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границе призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.Отвечая на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на просьбу прокомментировать кризис, он указал: "Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границе"."Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев", - подчеркнул он."Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис", - сказал он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы. -0-
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в мире, ватикан, белоруссия, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:41 09.11.2021
 
Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе

Ватикан призывает Европу взять на себя ответственность за решение миграционного кризиса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границе призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.
Отвечая на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на просьбу прокомментировать кризис, он указал: "Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границе".
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 13:31
В МВД Польши рассчитывают, что ситуация на границе успокоится к 11 ноября
"Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев", - подчеркнул он.
"Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис", - сказал он.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы. -0-
 
В миреВатиканБелоруссияГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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