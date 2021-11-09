https://ria.ru/20211109/vatikan-1758221600.html

Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе

Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе - РИА Новости, 09.11.2021

Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе

Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:41

2021-11-09T13:41

2021-11-09T13:41

в мире

ватикан

белоруссия

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границе призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.Отвечая на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на просьбу прокомментировать кризис, он указал: "Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границе"."Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев", - подчеркнул он."Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис", - сказал он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы. -0-

https://ria.ru/20211109/migranty-1758218862.html

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в мире, ватикан, белоруссия, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии