Ватикан призвал Европу разрешить кризис на польско-белорусской границе
Ватикан призывает Европу взять на себя ответственность за решение миграционного кризиса
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер во время совместной пресс-конференции
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границе призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.
Отвечая на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на просьбу прокомментировать кризис, он указал: "Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границе".
"Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев", - подчеркнул он.
"Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис", - сказал он.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы. -0-