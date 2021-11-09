https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758283150.html

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 09.11.2021

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:49

2021-11-09T17:49

2021-11-09T18:23

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой."Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", - говорится в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии