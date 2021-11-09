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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758283150.html
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 09.11.2021
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:49
2021-11-09T18:23
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой."Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", - говорится в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:49 09.11.2021 (обновлено: 18:23 09.11.2021)
 
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
"Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", - говорится в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково", включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта "Морской фасад".
Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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