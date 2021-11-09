https://ria.ru/20211109/ukraina-1758245273.html

В Киеве назвали закон о языке "ласковой украинизацией"

В Киеве назвали закон о языке "ласковой украинизацией" - РИА Новости, 09.11.2021

В Киеве назвали закон о языке "ласковой украинизацией"

Уполномоченный по защите украинского языка Украины Тарас Креминь заявил, что в основе закона о госязыке лежит "ласковая украинизация". РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:25

2021-11-09T15:25

2021-11-09T15:25

в мире

ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах

украина

киев

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Украины Тарас Креминь заявил, что в основе закона о госязыке лежит "ласковая украинизация".В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов)."Задача украинского государства, равно как и моя, – создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно. А те, кто общается свободно, имели возможность получать услуги, будь то образовательные, информационные, медицинские, государственные. И именно принцип "ласковой украинизации" лежит в основе закона о языке", - сказал Креминь в интервью сайту "Сегодня.ua", опубликованном во вторник.Кабинет министров Украины ранее утвердил концепцию госпрограммы по развитию украинского языка во всех сферах до 2030 года. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что утвержденная кабмином Украины концепция госпрограммы по развитию национального языка во всех сферах нацелена на "ласковую украинизации" и добровольный переход на украинский.

https://ria.ru/20211103/mova-1757657370.html

https://ria.ru/20210309/yazyk-1600498793.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация вокруг запрета русского языка в украинских школах, украина, киев