На Украине призвали ограничивать в работе депутатов, выступающих по-русски
Языковой омбудсмен Украины призвал ограничивать в работе депутатов, выступающих по-русски
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь считает, что депутатам Верховной рады можно ограничивать участие в пленарных заседаниях парламента в случае их выступления с парламентской трибуны на русском языке.
Депутаты от парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" периодически переходят в ходе выступлений в Раде на русский язык. Ранее известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что ему "больно" что в Верховной раде можно врать на украинском языке, но нельзя говорить на русском.
"Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", - сказал Креминь в интервью сайту "Сегодня.ua", опубликованном во вторник.
По его словам, с начала года на несоблюдение норм закона о госязыке поступило около 3 тысяч обращений, они в том числе касаются и чиновников. При этом Креминь отметил, что еще не было выписано ни кому ни одного штрафа, потому что власти "проводят чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку".
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".