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В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне
В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне - РИА Новости, 09.11.2021
В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне
Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:02
2021-11-09T19:20
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
мид днр
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед — по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи", — рассказала она в интервью РИА Новости.Никонорова добавила, что этот населенный пункт находился в серой зоне и был демилитаризован, его не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.По ее словам, руководство самопровозглашенной республики пыталось через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) донести до украинских властей, что эту деятельность необходимо прекратить, однако в Киеве эти призывы проигнорировали.В конце октября СМИ сообщали, что украинские войска заняли Старомарьевку. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей поселка — граждане России. В свою очередь, в пресс-центре 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" опровергли это.На прошлой неделе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации оценить последствия пребывания украинских силовиков в этом поселке. Он добавил, что за это время представители Международного Комитета Красного Креста доставили в Старомарьевку гуманитарный груз. В МККК заявляли, что речь идет о 150 тоннах угля.В последнее время напряженность на линии соприкосновения вновь возросла. ВСУ в конце прошлого месяца обстреляли расположенный подконтрольный ДНР город Тельманово, а также применили ударный беспилотник "Байрактар". В российском МИД назвали действия украинской стороны тревожными и не исключили, что Киев сознательно идет на обострение ситуации.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211108/donbass-1757994878.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мид днр, наталья никонорова
12:02 09.11.2021 (обновлено: 19:20 09.11.2021)
 
В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне

МИД ДНР: украинские войска вырыли траншеи в захваченном поселке Старомарьевка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии на Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед — по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи", — рассказала она в интервью РИА Новости.
Никонорова добавила, что этот населенный пункт находился в серой зоне и был демилитаризован, его не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.
По ее словам, руководство самопровозглашенной республики пыталось через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) донести до украинских властей, что эту деятельность необходимо прекратить, однако в Киеве эти призывы проигнорировали.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 06:08
В ЛНР сообщили о трех обстрелах в Донбассе со стороны ВСУ
В конце октября СМИ сообщали, что украинские войска заняли Старомарьевку. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей поселка — граждане России. В свою очередь, в пресс-центре 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" опровергли это.
На прошлой неделе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации оценить последствия пребывания украинских силовиков в этом поселке. Он добавил, что за это время представители Международного Комитета Красного Креста доставили в Старомарьевку гуманитарный груз. В МККК заявляли, что речь идет о 150 тоннах угля.
В последнее время напряженность на линии соприкосновения вновь возросла. ВСУ в конце прошлого месяца обстреляли расположенный подконтрольный ДНР город Тельманово, а также применили ударный беспилотник "Байрактар". В российском МИД назвали действия украинской стороны тревожными и не исключили, что Киев сознательно идет на обострение ситуации.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 02:55
МИД заявил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРНаталья Никонорова
 
 
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