https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html

В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне

В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне - РИА Новости, 09.11.2021

В ДНР рассказали о захвате Украиной поселка в серой зоне

Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:02

2021-11-09T12:02

2021-11-09T19:20

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

мид днр

наталья никонорова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152100/02/1521000225_45:125:1918:1179_1920x0_80_0_0_d8e57e76a658489538b237754b177316.jpg

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед — по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи", — рассказала она в интервью РИА Новости.Никонорова добавила, что этот населенный пункт находился в серой зоне и был демилитаризован, его не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.По ее словам, руководство самопровозглашенной республики пыталось через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) донести до украинских властей, что эту деятельность необходимо прекратить, однако в Киеве эти призывы проигнорировали.В конце октября СМИ сообщали, что украинские войска заняли Старомарьевку. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей поселка — граждане России. В свою очередь, в пресс-центре 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" опровергли это.На прошлой неделе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации оценить последствия пребывания украинских силовиков в этом поселке. Он добавил, что за это время представители Международного Комитета Красного Креста доставили в Старомарьевку гуманитарный груз. В МККК заявляли, что речь идет о 150 тоннах угля.В последнее время напряженность на линии соприкосновения вновь возросла. ВСУ в конце прошлого месяца обстреляли расположенный подконтрольный ДНР город Тельманово, а также применили ударный беспилотник "Байрактар". В российском МИД назвали действия украинской стороны тревожными и не исключили, что Киев сознательно идет на обострение ситуации.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20211108/donbass-1757994878.html

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756966079.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мид днр, наталья никонорова