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Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти
"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России - РИА Новости, 09.11.2021
Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти
Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:44
2021-11-09T02:44
2021-11-09T03:48
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев.По его мнению, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и "фриковую" внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться "сдерживать" Москву.Автор публикации допустил, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.Головачов заключил, что описал "не самый плохой сценарий", и для Украины все может закончиться "значительно хуже".В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия, андрей головачев
02:44 09.11.2021 (обновлено: 03:48 09.11.2021)
"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
Эксперт Головачев: Киев ждет очередная потеря территорий, когда Москва признает ДНР и ЛНР