https://ria.ru/20211109/ukraina-1758149718.html

Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти

"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России - РИА Новости, 09.11.2021

Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти

Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:44

2021-11-09T02:44

2021-11-09T03:48

в мире

украина

киев

сша

дмитрий козак

ситуация в днр и лнр

россия

андрей головачев

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев.По его мнению, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и "фриковую" внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться "сдерживать" Москву.Автор публикации допустил, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.Головачов заключил, что описал "не самый плохой сценарий", и для Украины все может закончиться "значительно хуже".В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия, андрей головачев