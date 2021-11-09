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Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти
"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России - РИА Новости, 09.11.2021
Украинцы начали морально готовиться к потере всех территорий из-за клоунов у власти
Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:44
2021-11-09T03:48
в мире
украина
киев
сша
дмитрий козак
ситуация в днр и лнр
россия
андрей головачев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев.По его мнению, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и "фриковую" внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться "сдерживать" Москву.Автор публикации допустил, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.Головачов заключил, что описал "не самый плохой сценарий", и для Украины все может закончиться "значительно хуже".В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия, андрей головачев
02:44 09.11.2021 (обновлено: 03:48 09.11.2021)
 
"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России

Эксперт Головачев: Киев ждет очередная потеря территорий, когда Москва признает ДНР и ЛНР

© AFP 2021 / Sergei SupinskyАктивисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, написал в статье для издания Главред политолог Андрей Головачев.
По его мнению, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и "фриковую" внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться "сдерживать" Москву.
"Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.)", — предположил Головачов.
Автор публикации допустил, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины — это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное уменьшение населения, превращение в серую зону и, вероятно, дальнейшее сокращение суверенной территории", — считает политолог.

Головачов заключил, что описал "не самый плохой сценарий", и для Украины все может закончиться "значительно хуже".
В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.
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В миреУкраинаКиевСШАДмитрий КозакСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАндрей Головачев
 
 
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