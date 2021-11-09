https://ria.ru/20211109/uchenye-1758174083.html

Китайские ученые нашли универсальное антитело к COVID-19

Китайские ученые нашли универсальное антитело к COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Китайские ученые нашли универсальное антитело к COVID-19

Китайские ученые разрабатывают целый ряд лекарственных препаратов от COVID-19 на основе антител. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:56

2021-11-09T10:56

2021-11-09T10:56

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разрабатывают целый ряд лекарственных препаратов от COVID-19 на основе антител.Исследователи Пекинского университета заявили, что нашли универсальное антитело, способное подавлять любые варианты коронавируса нового типа. Оно получило кодовое название DXP-604. На его основе разработан целый ряд медикаментов, отдельные из которых находятся на второй стадии клинических испытаний, которые проводятся в пекинском госпитале "Дитань".Тем временем компания Brii Biosciences уже проводит третью стадию клинических испытаний разработанных совместно с университетом Цинхуа и Шэньчжэньским народным госпиталем препаратов на основе антител BRII-196 и BRII-198. Эксперименты показывают, что они на 78% снижают риск тяжелого течения или летального исхода от COVID-19.При этом все медики подчеркивают, что скорое появление эффективных препаратов от COVID-19 не означает, что надо отказываться от вакцинации, которая остается основным орудием борьбы с распространением инфекции. По состоянию на 6 ноября в Китае было введено уже 2,32 миллиарда доз вакцин от коронавирусной пневмонии, в отдельных городах уровень вакцинации превышает 90%.

https://ria.ru/20211029/prava-1756821770.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, коронавирус covid-19