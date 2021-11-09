https://ria.ru/20211109/turizm-1758277466.html

Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные

Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные - РИА Новости, 09.11.2021

Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные

Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:21

2021-11-09T17:21

2021-11-09T17:21

вологодская область

олег кувшинников

великий устюг

ржд

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ВОЛОГДА, 9 ноя – РИА Новости. Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Расписание поездов рассчитано на туры выходного дня, чтобы за субботу и воскресенье туристы из Москвы смогли посетить Великий Устюг и Кострому, а туристы из Санкт-Петербурга – Великий Устюг и Вологду. Поезда будут отправляться с Ярославского и Ладожского вокзалов по пятницам, возвращаться рано утром в понедельник.Глава региона отметил, что поезда будут курсировать с соблюдением всех санитарных правил и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.Как сообщили в администрации Великого Устюга, на вокзале туристов будут ждать автобусы и маршрутки, которые отвезут их на вотчину Деда Мороза или в город для осмотра достопримечательностей. Туристам раздадут памятки и буклеты с рекомендациями посетить наиболее интересные объекты."Мы будем обсуждать с РЖД продление таких поездов выходного дня в еженедельном формате круглый год, если мы увидим, что они востребованы", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20211005/qr-kod-1753213579.html

великий устюг

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олег кувшинников, великий устюг, ржд