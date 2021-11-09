https://ria.ru/20211109/turizm-1758277466.html
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные - РИА Новости, 09.11.2021
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные
Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:21
2021-11-09T17:21
2021-11-09T17:21
вологодская область
олег кувшинников
великий устюг
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587188176_0:370:2981:2047_1920x0_80_0_0_f26471660892e54e09d4dce6c26c70e1.jpg
ВОЛОГДА, 9 ноя – РИА Новости. Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Расписание поездов рассчитано на туры выходного дня, чтобы за субботу и воскресенье туристы из Москвы смогли посетить Великий Устюг и Кострому, а туристы из Санкт-Петербурга – Великий Устюг и Вологду. Поезда будут отправляться с Ярославского и Ладожского вокзалов по пятницам, возвращаться рано утром в понедельник.Глава региона отметил, что поезда будут курсировать с соблюдением всех санитарных правил и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.Как сообщили в администрации Великого Устюга, на вокзале туристов будут ждать автобусы и маршрутки, которые отвезут их на вотчину Деда Мороза или в город для осмотра достопримечательностей. Туристам раздадут памятки и буклеты с рекомендациями посетить наиболее интересные объекты."Мы будем обсуждать с РЖД продление таких поездов выходного дня в еженедельном формате круглый год, если мы увидим, что они востребованы", - сказал Кувшинников.
https://ria.ru/20211005/qr-kod-1753213579.html
великий устюг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587188176_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_516d87ed6263a64c1b4cf4c8449da84f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, великий устюг, ржд