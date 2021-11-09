Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20211109/turizm-1758277466.html
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные - РИА Новости, 09.11.2021
Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные
Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:21
2021-11-09T17:21
вологодская область
олег кувшинников
великий устюг
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587188176_0:370:2981:2047_1920x0_80_0_0_f26471660892e54e09d4dce6c26c70e1.jpg
ВОЛОГДА, 9 ноя – РИА Новости. Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Расписание поездов рассчитано на туры выходного дня, чтобы за субботу и воскресенье туристы из Москвы смогли посетить Великий Устюг и Кострому, а туристы из Санкт-Петербурга – Великий Устюг и Вологду. Поезда будут отправляться с Ярославского и Ладожского вокзалов по пятницам, возвращаться рано утром в понедельник.Глава региона отметил, что поезда будут курсировать с соблюдением всех санитарных правил и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.Как сообщили в администрации Великого Устюга, на вокзале туристов будут ждать автобусы и маршрутки, которые отвезут их на вотчину Деда Мороза или в город для осмотра достопримечательностей. Туристам раздадут памятки и буклеты с рекомендациями посетить наиболее интересные объекты."Мы будем обсуждать с РЖД продление таких поездов выходного дня в еженедельном формате круглый год, если мы увидим, что они востребованы", - сказал Кувшинников.
https://ria.ru/20211005/qr-kod-1753213579.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587188176_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_516d87ed6263a64c1b4cf4c8449da84f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кувшинников, великий устюг, ржд
17:21 09.11.2021
 

Туристы из Москвы и Петербурга смогут посмотреть Великий Устюг за выходные

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие идут по улице в Великом Устюге
Прохожие идут по улице в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 9 ноя – РИА Новости. Два туристических поезда в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга начнут ходить с 12 ноября по 24 декабря, всего до конца года запланировано по семь рейсов, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
Расписание поездов рассчитано на туры выходного дня, чтобы за субботу и воскресенье туристы из Москвы смогли посетить Великий Устюг и Кострому, а туристы из Санкт-Петербурга – Великий Устюг и Вологду. Поезда будут отправляться с Ярославского и Ладожского вокзалов по пятницам, возвращаться рано утром в понедельник.
Глава региона отметил, что поезда будут курсировать с соблюдением всех санитарных правил и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
Как сообщили в администрации Великого Устюга, на вокзале туристов будут ждать автобусы и маршрутки, которые отвезут их на вотчину Деда Мороза или в город для осмотра достопримечательностей. Туристам раздадут памятки и буклеты с рекомендациями посетить наиболее интересные объекты.
"Мы будем обсуждать с РЖД продление таких поездов выходного дня в еженедельном формате круглый год, если мы увидим, что они востребованы", - сказал Кувшинников.
Посетитель кафе предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 17:01Распространение коронавируса
На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВеликий УстюгРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
Лента новостейМолния
Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в ПриморьеРоссиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам