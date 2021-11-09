https://ria.ru/20211109/tsru-1758263994.html

Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России

Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России - РИА Новости, 09.11.2021

Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России

Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:39

2021-11-09T16:39

2021-11-09T16:39

в мире

сша

уильям бернс

кибербезопасность

россия

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер."Директор Бернс поехал обсуждать широкий круг тем, включая кибербезопасность", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20211108/fbr-1758135226.html

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в мире, сша, уильям бернс, кибербезопасность, россия