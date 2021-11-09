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Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России - РИА Новости, 09.11.2021
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России
Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:39
2021-11-09T16:39
в мире
сша
уильям бернс
кибербезопасность
россия
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер."Директор Бернс поехал обсуждать широкий круг тем, включая кибербезопасность", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
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в мире, сша, уильям бернс, кибербезопасность, россия
16:39 09.11.2021
 
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России

Директор ЦРУ Бернс обсуждал кибербезопасность на переговорах в России

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.
"Директор Бернс поехал обсуждать широкий круг тем, включая кибербезопасность", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 21:30
ФБР пообещала помешать деятельности хакеров, которые укрываются в России
 
В миреСШАУильям БернсКибербезопасностьРоссия
 
 
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