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Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России - РИА Новости, 09.11.2021
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России
Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:39
2021-11-09T16:39
2021-11-09T16:39
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Тема кибербезопасности присутствовала в повестке переговоров директора ЦРУ Уильяма Бернса в России, сообщила журналистам заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер."Директор Бернс поехал обсуждать широкий круг тем, включая кибербезопасность", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
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в мире, сша, уильям бернс, кибербезопасность, россия
Директор ЦРУ обсуждал кибербезопасность на переговорах в России
Директор ЦРУ Бернс обсуждал кибербезопасность на переговорах в России