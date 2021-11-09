18:03 09.11.2021 (обновлено: 18:32 09.11.2021)
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях администрации из-за штурма Капитолия
© AFP 2021 / Getty Images/Spencer PlattСторонник обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года на митинге "Justice for J6" в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января его сторонниками, говорится в решении суда.
Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов.
"Чрезвычайное ходатайство истцов о прекращении отклонено", - говорится в решении суда.
Экс-президент США обратился в суд после того, как нынешняя администрация не стала поддерживать его претензии и проинструктировала национальное управление архивов и записей передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
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