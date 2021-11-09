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Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации - РИА Новости, 09.11.2021
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:03
2021-11-09T18:32
в мире
округ колумбия
сша
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января его сторонниками, говорится в решении суда.Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов."Чрезвычайное ходатайство истцов о прекращении отклонено", - говорится в решении суда.Экс-президент США обратился в суд после того, как нынешняя администрация не стала поддерживать его претензии и проинструктировала национальное управление архивов и записей передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
https://ria.ru/20211108/kapitoliy-1758017192.html
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в мире, округ колумбия, сша, дональд трамп, капитолий
18:03 09.11.2021 (обновлено: 18:32 09.11.2021)
 
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации

Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях администрации из-за штурма Капитолия

© AFP 2021 / Getty Images/Spencer PlattСторонник обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года на митинге "Justice for J6" в Вашингтоне
Сторонник обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года на митинге Justice for J6 в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Spencer Platt
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января его сторонниками, говорится в решении суда.
Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов.
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:05
Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии
"Чрезвычайное ходатайство истцов о прекращении отклонено", - говорится в решении суда.
Экс-президент США обратился в суд после того, как нынешняя администрация не стала поддерживать его претензии и проинструктировала национальное управление архивов и записей передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 19:14
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
 
В миреОкруг КолумбияСШАДональд ТрампКапитолий
 
 
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