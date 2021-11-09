https://ria.ru/20211109/tramp-1758286006.html

Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации

Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации - РИА Новости, 09.11.2021

Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации

Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:03

2021-11-09T18:03

2021-11-09T18:32

в мире

округ колумбия

сша

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Окружной суд США округа Колумбия отказал экс-президенту страны Дональду Трампу в возможности сохранить в тайне документы, касающиеся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января его сторонниками, говорится в решении суда.Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал беспорядкам, и проект указа о защите выборов."Чрезвычайное ходатайство истцов о прекращении отклонено", - говорится в решении суда.Экс-президент США обратился в суд после того, как нынешняя администрация не стала поддерживать его претензии и проинструктировала национальное управление архивов и записей передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.Шестого января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.

https://ria.ru/20211108/kapitoliy-1758017192.html

https://ria.ru/20211108/tramp-1758120714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, округ колумбия, сша, дональд трамп, капитолий