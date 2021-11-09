https://ria.ru/20211109/tekhosmotr-1758263330.html

В ОНФ подсчитали, сколько россияне сэкономят на отмене техосмотра

В ОНФ подсчитали, сколько россияне сэкономят на отмене техосмотра - РИА Новости, 09.11.2021

В ОНФ подсчитали, сколько россияне сэкономят на отмене техосмотра

Более 100 миллиардов рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения техосмотра, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:36

2021-11-09T16:36

2021-11-09T16:36

общество

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

авто

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения техосмотра, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта."Более 100 млрд рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения технического осмотра, поддержанной правительством РФ и партией "Единая Россия". Эксперты Народного фронта посчитали, что другое решение, ужесточившее прохождение ТО, обошлось бы автомобилистам в сумму от 100 до 200 миллиардов рублей", - говорится в сообщении."Сегодня во втором чтении рассмотрели и приняли закон, представленный "Единой Россией" об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Надо отдать должное – парламент проявил единодушие. В свое время эту тему активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта. ОНФ предлагал изменить систему технического осмотра транспорта. А именно, рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты", - заявил депутат Госдумы, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, которого цитирует пресс-служба ОНФ.Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. По замыслу авторов законопроекта, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию, а не регулярно, как было ранее, при этом для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему будет обязательной. В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним, добавили в ЕР.По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

https://ria.ru/20210920/osago-1750902619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, авто, россия