В ОНФ подсчитали, сколько россияне сэкономят на отмене техосмотра
ОНФ: свыше 100 миллиарда рублей сэкономят автомобилисты на отмене обязательного техосмотра
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения техосмотра, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта.
"Более 100 млрд рублей смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения технического осмотра, поддержанной правительством РФ и партией "Единая Россия". Эксперты Народного фронта посчитали, что другое решение, ужесточившее прохождение ТО, обошлось бы автомобилистам в сумму от 100 до 200 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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"Сегодня во втором чтении рассмотрели и приняли закон, представленный "Единой Россией" об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Надо отдать должное – парламент проявил единодушие. В свое время эту тему активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта. ОНФ предлагал изменить систему технического осмотра транспорта. А именно, рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты", - заявил депутат Госдумы, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, которого цитирует пресс-служба ОНФ.
Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. По замыслу авторов законопроекта, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию, а не регулярно, как было ранее, при этом для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему будет обязательной. В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним, добавили в ЕР.
По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.
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