https://ria.ru/20211109/tekhosmotr-1758241256.html

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 09.11.2021

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:09

2021-11-09T15:09

2021-11-09T16:41

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андрей турчак

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.Документ поддержали 403 парламентария.В случае окончательного принятия проекта и вступления его в силу частные автолюбители смогут проводить эту процедуру по желанию.При этом он уточнил, что процедуру придется также провести владельцам машин и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.В пояснительной записке отмечается, что транспорт с техническими неисправностями, но действующим полисом ОСАГО редко попадает в ДТП. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны и прицепов к ним.Законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.По действующим сегодня нормам регулярно проходить техосмотр обязаны владельцы транспортных средств старше четырех лет.

https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/osago-1751016091.html

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общество, вячеслав володин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто, евгений москвичев, осаго, россия