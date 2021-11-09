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Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра
Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 09.11.2021
Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:09
2021-11-09T16:41
общество
вячеслав володин
андрей турчак
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
авто
евгений москвичев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.Документ поддержали 403 парламентария.В случае окончательного принятия проекта и вступления его в силу частные автолюбители смогут проводить эту процедуру по желанию.При этом он уточнил, что процедуру придется также провести владельцам машин и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.В пояснительной записке отмечается, что транспорт с техническими неисправностями, но действующим полисом ОСАГО редко попадает в ДТП. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны и прицепов к ним.Законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.По действующим сегодня нормам регулярно проходить техосмотр обязаны владельцы транспортных средств старше четырех лет.
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общество, вячеслав володин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто, евгений москвичев, осаго, россия
15:09 09.11.2021 (обновлено: 16:41 09.11.2021)
 
Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного техосмотра

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.
Документ поддержали 403 парламентария.
В случае окончательного принятия проекта и вступления его в силу частные автолюбители смогут проводить эту процедуру по желанию.

"Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр", — заявил на заседании спикер Думы Вячеслав Володин.

При этом он уточнил, что процедуру придется также провести владельцам машин и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.
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В пояснительной записке отмечается, что транспорт с техническими неисправностями, но действующим полисом ОСАГО редко попадает в ДТП. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны и прицепов к ним.
Законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
По действующим сегодня нормам регулярно проходить техосмотр обязаны владельцы транспортных средств старше четырех лет.
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ОбществоВячеслав ВолодинАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФСовет Федерации РФАвтоЕвгений МосквичевОСАГОРоссия
 
 
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