https://ria.ru/20211109/teatr-1758313734.html

В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов

В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов - РИА Новости, 09.11.2021

В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов

Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении артистов, заявила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:15

2021-11-09T21:15

2021-11-09T21:33

культура

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

новости культуры

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении артистов, заявила РИА Новости пресс-атташе театра.Ранее актриса Алена Бурханова сообщила РИА Новости, что ее в числе девяти артистов уволили из театра 8 ноября. По ее словам, до этого увольнения проходили в сентябре, артисты намерены добиваться восстановления на работе в судебном порядке."Никаких комментариев не будет", - сказала пресс-атташе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kekhman-1758039664.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры