https://ria.ru/20211109/teatr-1758313734.html
В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов
В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов - РИА Новости, 09.11.2021
В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов
Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении артистов, заявила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:15
2021-11-09T21:15
2021-11-09T21:33
культура
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Театр Ермоловой не комментирует информацию об увольнении артистов, заявила РИА Новости пресс-атташе театра.Ранее актриса Алена Бурханова сообщила РИА Новости, что ее в числе девяти артистов уволили из театра 8 ноября. По ее словам, до этого увольнения проходили в сентябре, артисты намерены добиваться восстановления на работе в судебном порядке."Никаких комментариев не будет", - сказала пресс-атташе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kekhman-1758039664.html
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московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры
21:15 09.11.2021 (обновлено: 21:33 09.11.2021)
В Театре Ермоловой не стали комментировать сообщения об увольнении артистов
В Театре Ермоловой отказались комментировать ситуацию с увольнением артистов