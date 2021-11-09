https://ria.ru/20211109/teatr-1758221343.html

Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"

Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала" - РИА Новости, 09.11.2021

Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"

Обладателями премии "Звезда Театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:34

2021-11-09T14:34

2021-11-09T17:30

культура

лия ахеджакова

юрий григорович

алексей бородин

нина ургант

новости культуры

театр

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Обладателями премии "Звезда Театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Это актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант, выдающийся балетмейстер Юрий Григорович и художественный руководитель РАМТа режиссер Алексей Бородин.Награда будет вручена лауреатам на торжественной церемонии 6 декабря в Вахтанговском театре. В этот вечер символы зрительской любви – фарфоровые статуэтки мимов – получат не только лауреаты почетной номинации, но и лидеры текущего зрительского онлайн-голосования. Принять участие в голосовании можно до 30 ноября на официальном сайте премии."Звезда театрала" – единственная премия зрительских симпатий, где победителей определяют зрители. Только лауреатов в номинации "Легенды сцены" утверждает общественный совет премии.

https://ria.ru/20211108/vakhtangovskiy-1758021617.html

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2021

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лия ахеджакова, юрий григорович, алексей бородин, нина ургант, новости культуры, театр