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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/teatr-1758221343.html
Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"
Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала" - РИА Новости, 09.11.2021
Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"
Обладателями премии "Звезда Театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:34
2021-11-09T17:30
культура
лия ахеджакова
юрий григорович
алексей бородин
нина ургант
новости культуры
театр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Обладателями премии "Звезда Театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Это актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант, выдающийся балетмейстер Юрий Григорович и художественный руководитель РАМТа режиссер Алексей Бородин.Награда будет вручена лауреатам на торжественной церемонии 6 декабря в Вахтанговском театре. В этот вечер символы зрительской любви – фарфоровые статуэтки мимов – получат не только лауреаты почетной номинации, но и лидеры текущего зрительского онлайн-голосования. Принять участие в голосовании можно до 30 ноября на официальном сайте премии."Звезда театрала" – единственная премия зрительских симпатий, где победителей определяют зрители. Только лауреатов в номинации "Легенды сцены" утверждает общественный совет премии.
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лия ахеджакова, юрий григорович, алексей бородин, нина ургант, новости культуры, театр
14:34 09.11.2021 (обновлено: 17:30 09.11.2021)
 
Названы лауреаты номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"

Названы лауреаты почетной номинации "Легенда сцены" премии "Звезда Театрала"

© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Обладателями премии "Звезда Театрала" в самой почетной номинации "Легенда сцены" впервые стали сразу четверо мастеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Это актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант, выдающийся балетмейстер Юрий Григорович и художественный руководитель РАМТа режиссер Алексей Бородин.
Награда будет вручена лауреатам на торжественной церемонии 6 декабря в Вахтанговском театре. В этот вечер символы зрительской любви – фарфоровые статуэтки мимов – получат не только лауреаты почетной номинации, но и лидеры текущего зрительского онлайн-голосования. Принять участие в голосовании можно до 30 ноября на официальном сайте премии.
"Звезда театрала" – единственная премия зрительских симпатий, где победителей определяют зрители. Только лауреатов в номинации "Легенды сцены" утверждает общественный совет премии.
Художественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас (в центре) общается с журналистами после окончания спектакля Война и мир в фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Премьера приурочена к 100-летнему юбилею театра. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 17:28Культура
В Театре Вахтангова рассказали, как отметят столетие
 
КультураЛия АхеджаковаЮрий ГригоровичАлексей БородинНина УргантНовости культурыТеатр
 
 
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