https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758215268.html

В Татарстане создадут центр компетенций "Индустрия 4.0"

В Татарстане создадут центр компетенций "Индустрия 4.0" - РИА Новости, 09.11.2021

В Татарстане создадут центр компетенций "Индустрия 4.0"

Центр компетенций "Индустрия 4.0" будет создан в Татарстане в рамках стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления республики. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:13

2021-11-09T13:13

2021-11-09T13:13

республика татарстан

экономика

технологии

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Центр компетенций "Индустрия 4.0" будет создан в Татарстане в рамках стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления республики.Постановление о мерах по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности Татарстана, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте правовой информации. Центр будет создан в рамках стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления республики.Согласно постановлению, Университету Иннополис и министерству промышленности и торговли Татарстана предложено до конца текущего года представить в правительство республики предложения по созданию центра компетенций "Индустрия 4.0" и необходимом объеме его финансирования до 2025 года. Предполагается, что демонстрационные площадки центра разместятся на базе Университета Иннополис.До конца января 2022 года региональные минпромторг и минцифры должны также подготовить и представить в правительство Татарстана предложения по созданию каталога цифровых решений, внедренных на промышленных предприятиях республики, и предложения по мерам поддержки разработки и внедрения на предприятиях Татарстана российского инженерного программного обеспечения и цифровых платформ по ключевым классам. Кроме того, планируется к этому же сроку проработать предложения по внедрению промышленного интернета вещей на предприятиях республики.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022 год в республике годом цифровизации. По его словам, в республике созданы ИТ-центры и образовательные заведения мирового уровня, активно используются электронные сервисы, развиваются крупные ИТ-компании и распределенные ситуационные центры, ведется разработка комплексных платформенных решений. Цифровизация, по мнению Минниханова, не является самоцелью, это инструмент, который дает возможность повысить качество жизни, обеспечить повышение доходов и конкурентоспособность бизнеса.

https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов