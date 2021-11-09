https://ria.ru/20211109/syn-1758213464.html

В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник

В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник

Сын топ-менеджера первого ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в Москве Хамзата Хасбулатова пропал в столице, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:06

2021-11-09T13:06

2021-11-09T15:20

происшествия

mcdonald's corporation

москва

хамзат хасбулатов

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сын топ-менеджера первого ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в Москве Хамзата Хасбулатова пропал в столице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На вид потерявшемуся мужчине около 40 лет, среднего роста и среднего телосложения, много татуировок, а на правой руке — "рукав". По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Заявление об исчезновении 39-летнего Тимура Хасбулатова в полицию подала его мать вечером 8 ноября. Женщина рассказала, что ее сын перестал выходить на связь еще в конце сентября. Перед этим он поругался с матерью, после чего ушел домой и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Хасбулатов-младший жил с женой.Тридцать первого января 1990 года на Пушкинской площади в Москве открылся первый тогда еще в Советском Союзе "Макдоналдс". Сам договор канадская компания "Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед" и главное управление общественного питания Мосгорисполкома — "Москва-Макдоналдс" — подписали весной 1988 года. Хасбулатов-старший руководил первым рестораном сети в столице до 2018 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/makdonalds-1748057827.html

https://ria.ru/20210409/makdonalds-1727465860.html

москва

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происшествия, mcdonald's corporation, москва, хамзат хасбулатов, россия