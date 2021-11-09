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В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник
В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник
Сын топ-менеджера первого ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в Москве Хамзата Хасбулатова пропал в столице, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:06
2021-11-09T15:20
происшествия
mcdonald's corporation
москва
хамзат хасбулатов
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сын топ-менеджера первого ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в Москве Хамзата Хасбулатова пропал в столице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На вид потерявшемуся мужчине около 40 лет, среднего роста и среднего телосложения, много татуировок, а на правой руке — "рукав". По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Заявление об исчезновении 39-летнего Тимура Хасбулатова в полицию подала его мать вечером 8 ноября. Женщина рассказала, что ее сын перестал выходить на связь еще в конце сентября. Перед этим он поругался с матерью, после чего ушел домой и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Хасбулатов-младший жил с женой.Тридцать первого января 1990 года на Пушкинской площади в Москве открылся первый тогда еще в Советском Союзе "Макдоналдс". Сам договор канадская компания "Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед" и главное управление общественного питания Мосгорисполкома — "Москва-Макдоналдс" — подписали весной 1988 года. Хасбулатов-старший руководил первым рестораном сети в столице до 2018 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/makdonalds-1748057827.html
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происшествия, mcdonald's corporation, москва, хамзат хасбулатов, россия
13:06 09.11.2021 (обновлено: 15:20 09.11.2021)
 
В Москве пропал сын главы первого в СССР "Макдоналдса", сообщил источник

Источник: сын открывшего первый в СССР "Макдоналдс" бизнесмена пропал в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сын топ-менеджера первого ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в Москве Хамзата Хасбулатова пропал в столице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На вид потерявшемуся мужчине около 40 лет, среднего роста и среднего телосложения, много татуировок, а на правой руке — "рукав". По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Логотип на здании ресторана McDonalds на Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 18:38Сказано в эфире
"Макдоналдс" станет "Макдаком"? Юрист объяснил, зачем это нужно
Заявление об исчезновении 39-летнего Тимура Хасбулатова в полицию подала его мать вечером 8 ноября. Женщина рассказала, что ее сын перестал выходить на связь еще в конце сентября. Перед этим он поругался с матерью, после чего ушел домой и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Хасбулатов-младший жил с женой.
Тридцать первого января 1990 года на Пушкинской площади в Москве открылся первый тогда еще в Советском Союзе "Макдоналдс". Сам договор канадская компания "Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед" и главное управление общественного питания Мосгорисполкома — "Москва-Макдоналдс" — подписали весной 1988 года. Хасбулатов-старший руководил первым рестораном сети в столице до 2018 года.
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 07:28
Сотрудник McDonald's снял на видео издевательства над клиентами
 
ПроисшествияMcDonald's CorporationМоскваХамзат ХасбулатовРоссия
 
 
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