https://ria.ru/20211109/sudno-1758313155.html

Спасатели нашли тела двух членов экипажа судна, затонувшего в Белом море

Спасатели нашли тела двух членов экипажа судна, затонувшего в Белом море - РИА Новости, 09.11.2021

Спасатели нашли тела двух членов экипажа судна, затонувшего в Белом море

Водолазы обнаружили в корпусе затонувшего в Белом море судна "Фаворит" тела двух членов экипажа, которые числились пропавшими без вести, сообщил источник РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:09

2021-11-09T21:09

2021-11-09T21:09

происшествия

белое море

россия

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Водолазы обнаружили в корпусе затонувшего в Белом море судна "Фаворит" тела двух членов экипажа, которые числились пропавшими без вести, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона."В корпусе судна водолазы обнаружили два тела, они подняты на поверхность", - сообщил собеседник агентства.В начале октября в экстренные службы поступило сообщение, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. С судна были спасены двое пострадавших, женщина позже скончалась в машине скорой помощи. Через несколько дней было найдено еще одно тело. Судьба двух человек оставалась неизвестной. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

белое море

россия

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2021

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происшествия, белое море, россия