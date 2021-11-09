https://ria.ru/20211109/sud-1758170894.html

Суд утвердил приговор главарю ячейки ИГ*, готовившему теракты в Москве

Суд утвердил приговор главарю ячейки ИГ*, готовившему теракты в Москве - РИА Новости, 09.11.2021

Суд утвердил приговор главарю ячейки ИГ*, готовившему теракты в Москве

Военный суд утвердил приговор главарю ячейки террористической организации "Исламское государство"* Хушкадаму Солихову, готовившему теракты в Москве и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:21

2021-11-09T10:21

2021-11-09T10:41

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Военный суд утвердил приговор главарю ячейки террористической организации "Исламское государство"* Хушкадаму Солихову, готовившему теракты в Москве и получившему 21 год лишения свободы, сообщает пресс-служба ФСБ.По данным службы, Солихов, организовавший законспирированную ячейку ИГ* для совершения террористических актов в Москве, был задержан в октябре 2020 года. В ходе следствия его вина была полностью доказана. Он дал признательные показания.Деятельность созданной им ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены были арестованы и осуждены. В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и взрывов.О задержании выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Московском регионе, ФСБ России сообщала в октябре прошлого года. Имя его, однако, не раскрывалось, поэтому однозначно нельзя сказать, идет ли речь об одном и том же случае.Тогда спецслужба сообщала, что 21-летний юноша по указанию международных террористов готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти", после чего намеревался уехать на Ближний Восток воевать за исламистов.В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы, а в телефоне – переписку с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также видео присяги главарям террористов.*Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/shkola-1758100508.html

https://ria.ru/20211103/kabul-1757469559.html

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия