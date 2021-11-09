10:21 09.11.2021 (обновлено: 10:41 09.11.2021)
Суд утвердил приговор главарю ячейки ИГ*, готовившему теракты в Москве
Военный суд отказал в изменении приговора главарю ячейки ИГ, готовившему теракты в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГлаварь ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) Хушкадам Солихов на заседании суда
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Военный суд утвердил приговор главарю ячейки террористической организации "Исламское государство"* Хушкадаму Солихову, готовившему теракты в Москве и получившему 21 год лишения свободы, сообщает пресс-служба ФСБ.
По данным службы, Солихов, организовавший законспирированную ячейку ИГ* для совершения террористических актов в Москве, был задержан в октябре 2020 года. В ходе следствия его вина была полностью доказана. Он дал признательные показания.
Деятельность созданной им ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены были арестованы и осуждены. В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и взрывов.
"Определением Апелляционного военного суда оставлен без изменения со вступлением в законную силу с момента его провозглашения приговор главарю ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову, осужденному Вторым Западным окружным военным судом на 21 год лишения свободы", - говорится в сообщении.
О задержании выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Московском регионе, ФСБ России сообщала в октябре прошлого года. Имя его, однако, не раскрывалось, поэтому однозначно нельзя сказать, идет ли речь об одном и том же случае.
Тогда спецслужба сообщала, что 21-летний юноша по указанию международных террористов готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти", после чего намеревался уехать на Ближний Восток воевать за исламистов.
В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы, а в телефоне – переписку с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также видео присяги главарям террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация