Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211109/subsidii-1758203526.html
Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий
Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий - РИА Новости, 09.11.2021
Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий
Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум - часть затрат на подключение дополнительных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:33
2021-11-09T12:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум - часть затрат на подключение дополнительных технологических мощностей: общая сумма поддержки превысит 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей.Максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи, среди которых возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить субсидию на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, причем сумма может покрыть до половины затрат.За получением субсидии предприятия города могут обратиться через Инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики города.
https://ria.ru/20211103/investitsii-1757508018.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, александр прохоров
12:33 09.11.2021
 

Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум - часть затрат на подключение дополнительных технологических мощностей: общая сумма поддержки превысит 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 11:30Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвесторы вложили в экономку Москвы 24 триллиона рублей за 10 лет
Он уточнил, что город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей.
Максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи, среди которых возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить субсидию на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, причем сумма может покрыть до половины затрат.
"В рамках последних решений компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллиона рублей. Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей. За счет этих средств они смогут компенсировать не более 50% стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
За получением субсидии предприятия города могут обратиться через Инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19