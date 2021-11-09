https://ria.ru/20211109/subsidii-1758203526.html

Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий

Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий - РИА Новости, 09.11.2021

Москва поддержит субсидиями еще восемь предприятий

Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум - часть затрат на подключение дополнительных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:33

2021-11-09T12:33

2021-11-09T12:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум - часть затрат на подключение дополнительных технологических мощностей: общая сумма поддержки превысит 77 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей.Максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи, среди которых возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить субсидию на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, причем сумма может покрыть до половины затрат.За получением субсидии предприятия города могут обратиться через Инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики города.

https://ria.ru/20211103/investitsii-1757508018.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров