15:49 09.11.2021 (обновлено: 17:49 09.11.2021)
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
Батюк: действия США в Черном море – демонстрация силы, они не создадут базы на Украине
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее в акваторию прибыли вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе.
"Это официальная американская позиция по сдерживанию России, в том числе и на ближних рубежах, включая Черное и Балтийское моря... Это такая демонстрация силы со стороны Вашингтона, но не более того", - сказал Батюк РИА Новости.
Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", - заметил эксперт.
Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится.
"Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и твердой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории", - подчеркнул сотрудник Института США и Канады РАН.
Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.
Как заявляли в ВМС США, регулярные военные учения в обход конвенции Монтрё помогут лишить Россию доминирования в регионе. Согласно договору, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по классу и тоннажу кораблей при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время, а также по сроку их пребывания, поэтому в Штатах призвали государства объединить усилия, чтобы обойти эти ограничения.