https://ria.ru/20211109/ssha-1758250859.html

"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море

"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021

"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море

Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:49

2021-11-09T15:49

2021-11-09T17:49

безопасность

сша

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

военно-морские силы сша

владимир батюк

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.Ранее в акваторию прибыли вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе. Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", - заметил эксперт. Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится. "Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и твердой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории", - подчеркнул сотрудник Института США и Канады РАН.Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.Как заявляли в ВМС США, регулярные военные учения в обход конвенции Монтрё помогут лишить Россию доминирования в регионе. Согласно договору, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по классу и тоннажу кораблей при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время, а также по сроку их пребывания, поэтому в Штатах призвали государства объединить усилия, чтобы обойти эти ограничения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/ssha-1758256232.html

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html

https://ria.ru/20211109/flot-1758217736.html

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безопасность, сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), военно-морские силы сша, владимир батюк, россия