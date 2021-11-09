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"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:49
2021-11-09T17:49
безопасность
сша
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
военно-морские силы сша
владимир батюк
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.Ранее в акваторию прибыли вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе. Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", - заметил эксперт. Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится. "Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и твердой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории", - подчеркнул сотрудник Института США и Канады РАН.Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.Как заявляли в ВМС США, регулярные военные учения в обход конвенции Монтрё помогут лишить Россию доминирования в регионе. Согласно договору, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по классу и тоннажу кораблей при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время, а также по сроку их пребывания, поэтому в Штатах призвали государства объединить усилия, чтобы обойти эти ограничения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/ssha-1758256232.html
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безопасность, сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), военно-морские силы сша, владимир батюк, россия
15:49 09.11.2021 (обновлено: 17:49 09.11.2021)
 
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море

Батюк: действия США в Черном море – демонстрация силы, они не создадут базы на Украине

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее в акваторию прибыли вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе.

"Это официальная американская позиция по сдерживанию России, в том числе и на ближних рубежах, включая Черное и Балтийское моря... Это такая демонстрация силы со стороны Вашингтона, но не более того", - сказал Батюк РИА Новости.

Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", - заметил эксперт.
Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится.
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"Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и твердой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории", - подчеркнул сотрудник Института США и Канады РАН.
Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.
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