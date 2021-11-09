https://ria.ru/20211109/ssha-1758178571.html
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку - РИА Новости, 09.11.2021
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:03
2021-11-09T11:03
2021-11-09T11:03
происшествия
сша
тревор рид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков."В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", - сказал собеседник агентства.В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, тревор рид
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
Американец Рид, осужденный за нападение на московских полицейских, объявил голодовку
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Американец Тревор Рид
, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.
"В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.
Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.
По версии следствия, гостивший в Москве
гражданин США
Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.