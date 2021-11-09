https://ria.ru/20211109/ssha-1758178571.html

Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку

Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку - РИА Новости, 09.11.2021

Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку

Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:03

2021-11-09T11:03

2021-11-09T11:03

происшествия

сша

тревор рид

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков."В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", - сказал собеседник агентства.В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, тревор рид