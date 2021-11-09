Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/ssha-1758178571.html
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку - РИА Новости, 09.11.2021
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку
Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:03
2021-11-09T11:03
происшествия
сша
тревор рид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков."В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", - сказал собеседник агентства.В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сша, тревор рид
11:03 09.11.2021
 
Осужденный за нападение на полицию в Москве американец объявил голодовку

Американец Рид, осужденный за нападение на московских полицейских, объявил голодовку

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американец Тревор Рид, приговоренный к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских, объявил голодовку, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Никитенков.
"В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы.
Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 20:13
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
 
ПроисшествияСШАТревор Рид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19