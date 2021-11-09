В Греции рассказали о правилах въезда для привитых "Спутником V"
Врач Фемистоклеус: Греция признает "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код
АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Греция признает российскую вакцину "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код, россияне могут предъявить распечатанный сертификат – и он будет принят, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге в минздраве в понедельник вечером.
Журналисты обратили внимание, что в Грецию по-прежнему идет поток туристов, но приложение, которое используется для проверки их сертификатов вакцинации, не распознает вакцины третьих стран, и есть конкретные инциденты, касающиеся "Спутника V". Это приводит к тому, что туристов не могут обслуживать в ресторане и в любом другом закрытом помещении.
"Есть две вещи. Сертификат не распознается цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации, прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят. Вопрос больше касается цифрового сертификата, потому что для его распознавания требуется сотрудничество с другими странами, и многие страны не предоставляют "ключи", чтобы его можно было распознать. Например, QR-код, используемый "Спутником" или какой-либо другой (вакциной), - это не только наша работа, должно быть сотрудничество и другой страны", - сказал Фемистоклеус.
Он заявил, что Греция является одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов, потому что большинство стран Евросоюза не признают, особенно "Спутник".
По его словам, цифровая система Греции намного более продвинутая, чем в ряде стран, так что она может "читать" больше QR-кодов, чем в других странах.
"Есть европейские страны, которые, кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды". – заметил Фемистоклеус.