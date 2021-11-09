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Туризм
https://ria.ru/20211109/sputnik-v-1758147282.html
В Греции рассказали о правилах въезда для привитых "Спутником V"
В Греции рассказали о правилах въезда для привитых "Спутником V" - РИА Новости, 09.11.2021
В Греции рассказали о правилах въезда для привитых "Спутником V"
Греция признает российскую вакцину "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код, россияне могут предъявить распечатанный сертификат – и он будет... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T00:46
2021-11-09T00:46
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евросоюз
новости - туризм
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Греция признает российскую вакцину "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код, россияне могут предъявить распечатанный сертификат – и он будет принят, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге в минздраве в понедельник вечером.Журналисты обратили внимание, что в Грецию по-прежнему идет поток туристов, но приложение, которое используется для проверки их сертификатов вакцинации, не распознает вакцины третьих стран, и есть конкретные инциденты, касающиеся "Спутника V". Это приводит к тому, что туристов не могут обслуживать в ресторане и в любом другом закрытом помещении.Он заявил, что Греция является одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов, потому что большинство стран Евросоюза не признают, особенно "Спутник".По его словам, цифровая система Греции намного более продвинутая, чем в ряде стран, так что она может "читать" больше QR-кодов, чем в других странах."Есть европейские страны, которые, кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды". – заметил Фемистоклеус.
https://ria.ru/20211108/gretsiya-1758031732.html
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в мире, афины, греция, евросоюз, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
00:46 09.11.2021
 
В Греции рассказали о правилах въезда для привитых "Спутником V"

Врач Фемистоклеус: Греция признает "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Греция признает российскую вакцину "Спутник V", но цифровое приложение не читает ее QR-код, россияне могут предъявить распечатанный сертификат – и он будет принят, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге в минздраве в понедельник вечером.
Журналисты обратили внимание, что в Грецию по-прежнему идет поток туристов, но приложение, которое используется для проверки их сертификатов вакцинации, не распознает вакцины третьих стран, и есть конкретные инциденты, касающиеся "Спутника V". Это приводит к тому, что туристов не могут обслуживать в ресторане и в любом другом закрытом помещении.
"Есть две вещи. Сертификат не распознается цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации, прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят. Вопрос больше касается цифрового сертификата, потому что для его распознавания требуется сотрудничество с другими странами, и многие страны не предоставляют "ключи", чтобы его можно было распознать. Например, QR-код, используемый "Спутником" или какой-либо другой (вакциной), - это не только наша работа, должно быть сотрудничество и другой страны", - сказал Фемистоклеус.
Он заявил, что Греция является одной из самых гибких стран с точки зрения признания других сертификатов, потому что большинство стран Евросоюза не признают, особенно "Спутник".
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По его словам, цифровая система Греции намного более продвинутая, чем в ряде стран, так что она может "читать" больше QR-кодов, чем в других странах.
"Есть европейские страны, которые, кроме европейского сертификата, не читают другие QR-коды". – заметил Фемистоклеус.
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