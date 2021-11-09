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Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V"
Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V" - РИА Новости, 09.11.2021
Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V"
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:02
2021-11-09T11:36
распространение коронавируса
в мире
южная корея
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины "Спутник" и призвали к скорейшему признанию "Спутника" в Корее. Это позволило бы вакцинированным "Спутником" не проходить карантин", — сказал министр.По его словам, такое решение было бы полезным для развития как гуманитарных, так и экономических связей двух стран.Чекунков побывал в Южной Корее на прошлой неделе с рабочим визитом. Он принял участие в Третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества и провел несколько десятков встреч с официальными лицами и представителями бизнеса.По последним данным, в Южной Корее полностью привиты уже почти 70 процентов взрослого населения. Сейчас Сеул признает только вакцины, одобренные ВОЗ. Иностранцы при въезде должны проходить карантин, за исключением тех, кто полностью вакцинирован, причем по крайней мере одну прививку сделал в Южной Корее. Те, кто получил обе дозы за рубежом, обязаны соблюдать десятидневную самоизоляцию.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека и показал высокую эффективность и безопасность. Его уже признали более чем в 70 странах с общим населением свыше четырех миллиардов человек.
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в мире, южная корея, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:02 09.11.2021 (обновлено: 11:36 09.11.2021)
 
Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V"

Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию вакцины от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины "Спутник" и призвали к скорейшему признанию "Спутника" в Корее. Это позволило бы вакцинированным "Спутником" не проходить карантин", — сказал министр.
По его словам, такое решение было бы полезным для развития как гуманитарных, так и экономических связей двух стран.
Чекунков побывал в Южной Корее на прошлой неделе с рабочим визитом. Он принял участие в Третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества и провел несколько десятков встреч с официальными лицами и представителями бизнеса.
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По последним данным, в Южной Корее полностью привиты уже почти 70 процентов взрослого населения. Сейчас Сеул признает только вакцины, одобренные ВОЗ. Иностранцы при въезде должны проходить карантин, за исключением тех, кто полностью вакцинирован, причем по крайней мере одну прививку сделал в Южной Корее. Те, кто получил обе дозы за рубежом, обязаны соблюдать десятидневную самоизоляцию.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека и показал высокую эффективность и безопасность. Его уже признали более чем в 70 странах с общим населением свыше четырех миллиардов человек.
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