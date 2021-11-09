https://ria.ru/20211109/sputnik-1758160852.html

Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V"

Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V" - РИА Новости, 09.11.2021

Россия призвала Южную Корею к скорейшему признанию "Спутника V"

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:02

2021-11-09T09:02

2021-11-09T11:36

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил Южную Корею скорее признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины "Спутник" и призвали к скорейшему признанию "Спутника" в Корее. Это позволило бы вакцинированным "Спутником" не проходить карантин", — сказал министр.По его словам, такое решение было бы полезным для развития как гуманитарных, так и экономических связей двух стран.Чекунков побывал в Южной Корее на прошлой неделе с рабочим визитом. Он принял участие в Третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества и провел несколько десятков встреч с официальными лицами и представителями бизнеса.По последним данным, в Южной Корее полностью привиты уже почти 70 процентов взрослого населения. Сейчас Сеул признает только вакцины, одобренные ВОЗ. Иностранцы при въезде должны проходить карантин, за исключением тех, кто полностью вакцинирован, причем по крайней мере одну прививку сделал в Южной Корее. Те, кто получил обе дозы за рубежом, обязаны соблюдать десятидневную самоизоляцию.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека и показал высокую эффективность и безопасность. Его уже признали более чем в 70 странах с общим населением свыше четырех миллиардов человек.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

южная корея

россия

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2021

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