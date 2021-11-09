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Звезда "В бой идут одни старики" уволился из-за обвинений в домогательствах
Звезда "В бой идут одни старики" уволился из-за обвинений в домогательствах - РИА Новости, 09.11.2021
Звезда "В бой идут одни старики" уволился из-за обвинений в домогательствах
Звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:18
2021-11-09T10:18
2021-11-09T11:21
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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого после обвинений в домогательствах, сообщила актриса Виктория Муштей.По ее словам, она написала письмо в вуз, в котором предложила дать контакты пострадавших девушек, но группа, занимающаяся расследованием инцидента, с ней так и не связалась. Артистка предположила, что там пытаются "затянуть процесс и по-тихому замять вопрос".Об обвинениях в адрес 75-летнего актера, известного по картинам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", стало известно в августе. Бывшие студентки киевского университета утверждают, что Талашко приставал к ним. Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что "глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении", и начало служебное расследование.Позже одна из предполагаемых жертв Талашко, маркетолог Мария Матрос, рассказала, что тот изнасиловал ее, когда ей было 17 лет и она собиралась поступать в вуз.Сам артист отрицает свою вину.
https://ria.ru/20210719/proklova-1741886485.html
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в мире, украина, киев
10:18 09.11.2021 (обновлено: 11:21 09.11.2021)
Звезда "В бой идут одни старики" уволился из-за обвинений в домогательствах
Владимир Талашко написал заявление об увольнении из киевского вуза из-за харассмента
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого после обвинений в домогательствах, сообщила актриса Виктория Муштей.
"Битва выиграна. Талашко написал заявление (об увольнении. — Прим. ред.) по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка", — написала Муштей в фейсбуке.
По ее словам, она написала письмо в вуз, в котором предложила дать контакты пострадавших девушек, но группа, занимающаяся расследованием инцидента, с ней так и не связалась. Артистка предположила, что там пытаются "затянуть процесс и по-тихому замять вопрос".
Об обвинениях в адрес 75-летнего актера, известного по картинам "В бой идут одни старики" и "Капитан Немо", стало известно в августе. Бывшие студентки киевского университета утверждают, что Талашко приставал к ним.
Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что "глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении", и начало служебное расследование.
Позже одна из предполагаемых жертв Талашко, маркетолог Мария Матрос, рассказала, что тот изнасиловал ее, когда ей было 17 лет и она собиралась поступать в вуз.
Сам артист отрицает свою вину.