https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550 - РИА Новости, 09.11.2021
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:16
2021-11-09T20:16
2021-11-09T22:40
россия
новое оружие россии
безопасность
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Он отметил, что Владимир Путин на недавнем совещании "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО — ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".Каких-либо сведений о новейшей системе Шойгу не привел.Серия встреч главы государства с руководством оборонного ведомства, а также главами компаний военно-промышленного комплекса прошла в Сочи с 1 по 3 ноября.На совещании у президента стало известно, что в ближайшее время в войска поставят первый серийный образец С-500. Путин напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400, а более 20 комплексов С-300 прошли модернизацию.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 — около 600 километров.
https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html
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россия, безопасность, сочи, владимир путин
20:16 09.11.2021 (обновлено: 22:40 09.11.2021)
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
В России создается новая зенитная ракетная система С-550