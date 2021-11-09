https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550 - РИА Новости, 09.11.2021

Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:16

2021-11-09T20:16

2021-11-09T22:40

россия

новое оружие россии

безопасность

сочи

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Он отметил, что Владимир Путин на недавнем совещании "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО — ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".Каких-либо сведений о новейшей системе Шойгу не привел.Серия встреч главы государства с руководством оборонного ведомства, а также главами компаний военно-промышленного комплекса прошла в Сочи с 1 по 3 ноября.На совещании у президента стало известно, что в ближайшее время в войска поставят первый серийный образец С-500. Путин напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400, а более 20 комплексов С-300 прошли модернизацию.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 — около 600 километров.

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

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россия, безопасность, сочи, владимир путин