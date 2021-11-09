https://ria.ru/20211109/siriya-1758317159.html

"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии

"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 09.11.2021

"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии

Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T22:02

2021-11-09T22:02

2021-11-09T22:42

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панцирь-с1

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.По данным центра, в результате атаки двое сирийских военных получили ранения, причинен незначительный материальный ущерб.

https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html

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в мире, хомс (город), сирия, панцирь-с1