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"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 09.11.2021
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:02
2021-11-09T22:02
2021-11-09T22:42
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.По данным центра, в результате атаки двое сирийских военных получили ранения, причинен незначительный материальный ущерб.
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в мире, хомс (город), сирия, панцирь-с1
22:02 09.11.2021 (обновлено: 22:42 09.11.2021)
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии
ПВО Сирии уничтожили из "Панциря-С" шесть ракет, выпущенных Израилем