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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211109/siriya-1758317159.html
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 09.11.2021
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:02
2021-11-09T22:42
война в сирии
в мире
хомс (город)
сирия
панцирь-с1
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.По данным центра, в результате атаки двое сирийских военных получили ранения, причинен незначительный материальный ущерб.
https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html
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в мире, хомс (город), сирия, панцирь-с1
22:02 09.11.2021 (обновлено: 22:42 09.11.2021)
 
"Панцирь-С" уничтожил шесть ракет, выпущенных Израилем по Сирии

ПВО Сирии уничтожили из "Панциря-С" шесть ракет, выпущенных Израилем

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" российского производства, стоящие на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожили шесть израильских ракет, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
"Шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирийской Арабской Республики со стороны Северного Ливана, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс", — уточнил он.
По данным центра, в результате атаки двое сирийских военных получили ранения, причинен незначительный материальный ущерб.
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 22:51Война в Сирии
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