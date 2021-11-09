https://ria.ru/20211109/singapur-1758169286.html

Россия вступила в созданный Сингапуром инновационный альянс, сообщили СМИ

Россия вступила в созданный Сингапуром инновационный альянс, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2021

Россия вступила в созданный Сингапуром инновационный альянс, сообщили СМИ

Россия вступила в созданный Сингапуром Глобальный инновационный альянс, помогающий стартапам стран-участниц выходить на международные рынки, сообщает новостной... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:10

2021-11-09T10:10

2021-11-09T13:40

экономика

технологии

сингапур

россия

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БАНГКОК, 9 ноя — РИА Новости. Россия вступила в созданный Сингапуром Глобальный инновационный альянс, помогающий стартапам стран-участниц выходить на международные рынки, сообщает новостной портал Singapore Business Review.О расширении организации объявил на проходящей в Сингапуре ежегодной Неделе инноваций и технологий министр торговли и промышленности города-государства Ган Ким Юн. По его словам, соглашение, подписанное с Москвой, предусматривает, что Агентство по делам предприятий Сингапура (головная организация альянса) сможет оказывать поддержку своим стартапам, малым и средним предприятиям в выходе на российский рынок, а российским — в выходе на рынок Сингапура.Помощник главы Агентства по делам предприятий Сингапура Эдвин Чоу, со своей стороны, отметил, что присоединение России к альянсу рассматривается как приглашение российским и другим иностранным предприятиям использовать Сингапур в качестве базы для изучения рынков Юго-Восточной Азии.Он добавил, что сейчас российская экосистема инноваций показывает стабильный рост, объем инвестиций в этой области превышает 868 миллионов долларов. Кроме того, более 30 сингапурских компаний уже принимают участие в инновационной деятельности, связанной с Россией.Правительство Сингапура создало Глобальный инновационный альянс в 2017 году для усиления связей предприятий и университетов города-государства с важнейшими инновационными хабами всего мира. Страны-участницы представлены городами, в которых наиболее развита инновационная инфраструктура: это Лос-Анджелес и Силиконовая Долина, Пекин, Шанхай, Шеньчжень, Сучжоу, Джакарта, Бангкок, Лондон, Хошимин, Манила, Токио, Бангалор, Берлин, Мюнхен, Гамбург и Штутгарт, Париж и с ноября — Москва.

https://ria.ru/20211101/covid-19-1757190162.html

сингапур

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сингапур, россия