10:10 09.11.2021 (обновлено: 13:40 09.11.2021)
Россия вступила в созданный Сингапуром инновационный альянс, сообщили СМИ
Singapore Business Review: Россия вступила в созданный Сингапуром инновационный альянс
БАНГКОК, 9 ноя — РИА Новости. Россия вступила в созданный Сингапуром Глобальный инновационный альянс, помогающий стартапам стран-участниц выходить на международные рынки, сообщает новостной портал Singapore Business Review.
О расширении организации объявил на проходящей в Сингапуре ежегодной Неделе инноваций и технологий министр торговли и промышленности города-государства Ган Ким Юн. По его словам, соглашение, подписанное с Москвой, предусматривает, что Агентство по делам предприятий Сингапура (головная организация альянса) сможет оказывать поддержку своим стартапам, малым и средним предприятиям в выходе на российский рынок, а российским — в выходе на рынок Сингапура.
Помощник главы Агентства по делам предприятий Сингапура Эдвин Чоу, со своей стороны, отметил, что присоединение России к альянсу рассматривается как приглашение российским и другим иностранным предприятиям использовать Сингапур в качестве базы для изучения рынков Юго-Восточной Азии.
Он добавил, что сейчас российская экосистема инноваций показывает стабильный рост, объем инвестиций в этой области превышает 868 миллионов долларов. Кроме того, более 30 сингапурских компаний уже принимают участие в инновационной деятельности, связанной с Россией.
Правительство Сингапура создало Глобальный инновационный альянс в 2017 году для усиления связей предприятий и университетов города-государства с важнейшими инновационными хабами всего мира. Страны-участницы представлены городами, в которых наиболее развита инновационная инфраструктура: это Лос-Анджелес и Силиконовая Долина, Пекин, Шанхай, Шеньчжень, Сучжоу, Джакарта, Бангкок, Лондон, Хошимин, Манила, Токио, Бангалор, Берлин, Мюнхен, Гамбург и Штутгарт, Париж и с ноября — Москва.