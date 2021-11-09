https://ria.ru/20211109/simvoly-1758212881.html

В РПЦ призвали защищать религиозные символы

В РПЦ призвали защищать религиозные символы - РИА Новости, 09.11.2021

В РПЦ призвали защищать религиозные символы

Память о жертвах фашизма и антисемитизма – часть национальной идентичности россиян, в мире нет "лишних" народов, а их религиозные символы нужно защищать, заявил РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:05

2021-11-09T13:05

2021-11-09T13:05

религия

ссср

австрия

берл лазар

федерация еврейских общин россии

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742161591_0:52:3212:1859_1920x0_80_0_0_1c182e27db98ad059d0d1f8df58bfebd.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Память о жертвах фашизма и антисемитизма – часть национальной идентичности россиян, в мире нет "лишних" народов, а их религиозные символы нужно защищать, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября во многих странах мира."Память о жертвах фашизма и антисемитизма - это часть нашей национальной идентичности. Мы должны хранить в памяти тех, кто стал жертвой человеконенавистнической и богопротивной идеологии, ставящей своей целью уничтожение людей, принадлежащих к определенным национальностям, и не забывать о том, что народы, проживавшие на территории СССР, составляют огромную часть жертв фашизма", - сказал Кипшидзе.Он призвал верующих помнить, что идеология, построенная на отрицании замысла Божьего о человеке и человечестве, может принести только страдание и смерть. "Мы знаем, что замысел Божий о вселенной предполагает существования многих народов, и ни один из народов не является лишним. Каждый народ имеет право на существование, развитие и уважительное к нему отношение", - подчеркнул представитель Русской церкви.По его словам, что унижение достоинства человека – путь к разрушению человечества, а "для большинства наших соотечественников человеческое достоинство связано с верой, в частности, религиозными символами"."Очень важно защищать религиозные символы, в том числе в публичном пространстве, потому что уважение религиозной идентичности - это часть заботы о сохранении человеческого достоинства и отвержения того человеконенавистничества, с которым пришла в мир фашистская идеология", - заключил собеседник агентства.Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости ранее заявил, что "антисемитизма в России очень мало", это стало маргинальным явлением. Он также отметил, что проходящая в РФ перепись населения - хороший стимул понять свою идентификацию: "чтобы человек мог полностью реализовать свой потенциал, он должен, прежде всего, четко осознать, кто он есть, каковы его корни – национальные, религиозные, культурные".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в синагогах организации не будут гасить свет на ночь со вторника на среду в память о жертвах фашизма и антисемитизма.Международный день против фашизма и антисемитизма установлен по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED) и приурочен к событиям 9 ноября в 1938 года, когда начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии."Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин" — серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты - отсюда и возникло историческое название погрома.

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

ссср

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, австрия, берл лазар, федерация еврейских общин россии, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия