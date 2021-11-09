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Религия
https://ria.ru/20211109/simvoly-1758212881.html
В РПЦ призвали защищать религиозные символы
В РПЦ призвали защищать религиозные символы - РИА Новости, 09.11.2021
В РПЦ призвали защищать религиозные символы
Память о жертвах фашизма и антисемитизма – часть национальной идентичности россиян, в мире нет "лишних" народов, а их религиозные символы нужно защищать, заявил РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:05
2021-11-09T13:05
религия
ссср
австрия
берл лазар
федерация еврейских общин россии
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Память о жертвах фашизма и антисемитизма – часть национальной идентичности россиян, в мире нет "лишних" народов, а их религиозные символы нужно защищать, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября во многих странах мира."Память о жертвах фашизма и антисемитизма - это часть нашей национальной идентичности. Мы должны хранить в памяти тех, кто стал жертвой человеконенавистнической и богопротивной идеологии, ставящей своей целью уничтожение людей, принадлежащих к определенным национальностям, и не забывать о том, что народы, проживавшие на территории СССР, составляют огромную часть жертв фашизма", - сказал Кипшидзе.Он призвал верующих помнить, что идеология, построенная на отрицании замысла Божьего о человеке и человечестве, может принести только страдание и смерть. "Мы знаем, что замысел Божий о вселенной предполагает существования многих народов, и ни один из народов не является лишним. Каждый народ имеет право на существование, развитие и уважительное к нему отношение", - подчеркнул представитель Русской церкви.По его словам, что унижение достоинства человека – путь к разрушению человечества, а "для большинства наших соотечественников человеческое достоинство связано с верой, в частности, религиозными символами"."Очень важно защищать религиозные символы, в том числе в публичном пространстве, потому что уважение религиозной идентичности - это часть заботы о сохранении человеческого достоинства и отвержения того человеконенавистничества, с которым пришла в мир фашистская идеология", - заключил собеседник агентства.Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости ранее заявил, что "антисемитизма в России очень мало", это стало маргинальным явлением. Он также отметил, что проходящая в РФ перепись населения - хороший стимул понять свою идентификацию: "чтобы человек мог полностью реализовать свой потенциал, он должен, прежде всего, четко осознать, кто он есть, каковы его корни – национальные, религиозные, культурные".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в синагогах организации не будут гасить свет на ночь со вторника на среду в память о жертвах фашизма и антисемитизма.Международный день против фашизма и антисемитизма установлен по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED) и приурочен к событиям 9 ноября в 1938 года, когда начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии."Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин" — серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты - отсюда и возникло историческое название погрома.
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html
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ссср, австрия, берл лазар, федерация еврейских общин россии, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия
13:05 09.11.2021
 

В РПЦ призвали защищать религиозные символы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания в городе Переславле-Залесском.
Фестиваль воздухоплавания в городе Переславле-Залесском. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Память о жертвах фашизма и антисемитизма – часть национальной идентичности россиян, в мире нет "лишних" народов, а их религиозные символы нужно защищать, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября во многих странах мира.
"Память о жертвах фашизма и антисемитизма - это часть нашей национальной идентичности. Мы должны хранить в памяти тех, кто стал жертвой человеконенавистнической и богопротивной идеологии, ставящей своей целью уничтожение людей, принадлежащих к определенным национальностям, и не забывать о том, что народы, проживавшие на территории СССР, составляют огромную часть жертв фашизма", - сказал Кипшидзе.
Он призвал верующих помнить, что идеология, построенная на отрицании замысла Божьего о человеке и человечестве, может принести только страдание и смерть. "Мы знаем, что замысел Божий о вселенной предполагает существования многих народов, и ни один из народов не является лишним. Каждый народ имеет право на существование, развитие и уважительное к нему отношение", - подчеркнул представитель Русской церкви.
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29 октября, 15:52Религия
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По его словам, что унижение достоинства человека – путь к разрушению человечества, а "для большинства наших соотечественников человеческое достоинство связано с верой, в частности, религиозными символами".
"Очень важно защищать религиозные символы, в том числе в публичном пространстве, потому что уважение религиозной идентичности - это часть заботы о сохранении человеческого достоинства и отвержения того человеконенавистничества, с которым пришла в мир фашистская идеология", - заключил собеседник агентства.
Главный раввин России Берл Лазар в интервью РИА Новости ранее заявил, что "антисемитизма в России очень мало", это стало маргинальным явлением. Он также отметил, что проходящая в РФ перепись населения - хороший стимул понять свою идентификацию: "чтобы человек мог полностью реализовать свой потенциал, он должен, прежде всего, четко осознать, кто он есть, каковы его корни – национальные, религиозные, культурные".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в синагогах организации не будут гасить свет на ночь со вторника на среду в память о жертвах фашизма и антисемитизма.
Международный день против фашизма и антисемитизма установлен по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED) и приурочен к событиям 9 ноября в 1938 года, когда начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии.
"Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин" — серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты - отсюда и возникло историческое название погрома.
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РелигияСССРАвстрияБерл ЛазарФедерация еврейских общин РоссииМосковский ПатриархатВахтанг КипшидзеРоссия
 
 
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