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В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года
В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года
С начала года за невыполнение COVID-мер в Москве составлено протоколов на сумму порядка 132 миллиона рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:57
2021-11-09T16:57
2021-11-09T16:57
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала года за невыполнение COVID-мер в Москве составлено протоколов на сумму порядка 132 миллиона рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве."За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года... составлено 6 103 административных протокола на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила около 132 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года
В Москве с начала года за нарушение COVID-мер составили протоколы на 132 миллиона рублей