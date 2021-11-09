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В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года

В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве назвали сумму штрафов за нарушение COVID-мер с начала года

С начала года за невыполнение COVID-мер в Москве составлено протоколов на сумму порядка 132 миллиона рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:57

2021-11-09T16:57

2021-11-09T16:57

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала года за невыполнение COVID-мер в Москве составлено протоколов на сумму порядка 132 миллиона рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве."За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года... составлено 6 103 административных протокола на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила около 132 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии